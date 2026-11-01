Lâm Đồng tăng tốc kích cầu tiêu dùng cuối năm

Người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu

Chưa đạt theo kế hoạch

Chị Trương Ngọc Thúy An, phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, từ đầu năm, gia đình chị đã phải tính toán lại chi tiêu hằng tháng. “Giờ tiền xăng, tiền gas, tiền chợ đều tăng nên nhà tôi ưu tiên mua đồ thiết yếu trước. Quần áo, mỹ phẩm hay đồ dùng chưa cần thiết thì để lại, đợi có đợt giảm giá thật sự mới mua”, chị An chia sẻ.

Theo số liệu của Thống kê tỉnh Lâm Đồng, lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ đạt 169.020,2 tỷ đồng, tăng 19,78% so với cùng kỳ. Tuy vậy, kết quả này mới bằng 79,69% kế hoạch năm (212.100 tỷ đồng).

Trong các thành phần, bán lẻ hàng hóa đạt 102.905,6 tỷ đồng, tăng 18,11%, nhưng mới bằng 78,58% kế hoạch, là tỷ lệ thấp nhất. Giá cả cũng là yếu tố tác động đến sức mua. CPI bình quân 10 tháng tăng 4,18%, trong đó giá nhiên liệu tăng 13,67% và giá gas tăng hơn 24%. Khi các khoản chi thiết yếu tăng, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu.

Để hoàn thành kế hoạch, trong tháng 11 và tháng 12, toàn tỉnh cần thêm khoảng 43.080 tỷ đồng, bình quân hơn 21.500 tỷ đồng mỗi tháng. Con số này cao hơn khoảng 16% so với kết quả tháng 10. Riêng bán lẻ hàng hóa cần tăng gần 26% so với tháng 10 mới có thể về đích.

Khuyến mại tập trung tại 2 trung tâm du lịch

Theo ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, các chương trình khuyến mại tập trung nằm trong nhóm giải pháp kích cầu mà ngành công thương triển khai trong những tháng cuối năm.

Theo đó, trong tháng 11/2026, Sở Công Thương sẽ phối hợp tổ chức sự kiện “Đà Lạt Mega Sale” diễn ra từ ngày 4 đến 8/11/2026, sự kiện “Phan Thiết Mega Sale” diễn ra từ ngày 23 đến 27/12/2026.

Với 80 gian hàng và 250 thương hiệu tham gia mỗi đợt, mục tiêu của chuỗi sự kiện là thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của các thương hiệu trong và ngoài nước. Các nhóm hàng tham gia gồm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Đây đều là những nhóm hàng thuộc mảng bán lẻ hàng hóa, phù hợp để chỉ tiêu đang chậm tiến độ.

Sự kiện Mega Sale tổ chức được kỳ vọng mang lại hiệu ứng tích cực, kích cầu tiêu dùng cuối năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: do AI tạo)

Thời điểm tổ chức cũng được tính toán gắn với mùa du lịch. Sự kiện tại khu vực Đà Lạt diễn ra đầu tháng 11, khi thành phố bước vào mùa cao điểm cuối năm. Sự kiện tại khu vực Phan Thiết rơi vào dịp Giáng sinh và trước Tết Dương lịch, khi lượng khách đến vùng biển tăng cao. Đối tượng hướng đến vì vậy không chỉ là người dân địa phương mà còn là du khách đang lưu trú. Báo cáo của Thống kê tỉnh cũng ghi nhận các chương trình giảm giá đã có tác động nhất định: trong tháng 10, giá nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm nhẹ nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mại.

Yêu cầu minh bạch nguồn gốc, giá cả

Hàng hiệu giảm giá luôn thu hút người mua, nhưng cũng là nhóm hàng dễ bị làm giả. Theo quy định, hàng hóa bày bán tại các chương trình khuyến mại phải có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn chứng từ hợp lệ, ghi nhãn đầy đủ. Giá trước và sau khuyến mại phải được niêm yết công khai. Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã được giao kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: Diễm Thương)

Trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.159 vụ, xử lý 1.056 vụ vi phạm. Con số này cho thấy việc giám sát cần được duy trì chặt chẽ trong mùa mua sắm cuối năm. Người tiêu dùng cũng nên kiểm tra kỹ tem nhãn, giữ hóa đơn và hỏi rõ chính sách bảo hành, đổi trả trước khi thanh toán.

Khoảng cách hơn 43.000 tỷ đồng để về đích trong hai tháng là không nhỏ. Các sự kiện khuyến mại tập trung khó có thể tự mình lấp đầy khoảng cách này. Nhưng nếu được tổ chức minh bạch và đặt trong tổng thể các giải pháp kích cầu, chúng có thể góp phần chuyển dòng khách đông thành sức mua thực cho thị trường bán lẻ của tỉnh.