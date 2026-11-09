Lâm Đồng tăng tốc không ngày nghỉ vì mục tiêu '2 con số'

Lâm Đồng đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương xuyên ngày nghỉ, ngày lễ. (Ảnh: Hoàng Sa)

Nỗ lực "chạy đua" tăng trưởng chặng "nước rút"

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng diễn ra liên tục, quyết liệt. Đơn cử, chỉ riêng trong tuần 43 (từ ngày 23/10 - 30/10/2026), lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự 20 cuộc họp quan trọng của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chủ trì 25 buổi làm việc chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho dự án ngoài ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, xử lý tài sản công dôi dư.

Hàng loạt buổi thực địa được tổ chức từ kiểm tra tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đến làm việc với các xã Tà Hine, Tà Năng về đầu tư công, bảo vệ rừng, nông thôn mới... UBND tỉnh tiếp nhận hơn 3.500 văn bản và ban hành hơn 920 văn bản chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 4 từ phải qua) kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận Hạnh (vào chủ nhật ngày 1/11/2026)

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, giai đoạn cuối năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, tồn đọng, tuyệt đối tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trước hết, công tác tháo gỡ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đạt kết quả rõ nét.

Trong tổng số 365 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, Lâm Đồng đã có 237 dự án được xử lý xong hoặc kết thúc theo dõi, đạt 64,93%. Trong số này, có 50 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn hơn 36.400 tỷ đồng; 38 dự án đang tái khởi động xây dựng.

Lâm Đồng đã có 237/365 dự án được xử lý xong hoặc kết thúc theo dõi, đạt 64,93%

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, trong nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các sở, ngành phối hợp với địa phương vào cuộc quyết liệt.

Dự án nào đã hoàn thành tháo gỡ, địa phương phối hợp sở chuyên ngành trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Những dự án có thể đi vào hoạt động ngay cần được ưu tiên.

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28.933 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần, bằng 89,27% dự toán Trung ương giao.

Lâm Đồng cũng đã xử lý triệt để 795/1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành với tỷ lệ hoàn thành 76,8%, cao hơn tiến độ chung cả nước.

Máy móc được nhà thầu tập kết và thực hiện thi công tại công trường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị vào cuộc, bám sát tiến độ thi công từng công trình, dự án. Các vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng phải được tập trung tháo gỡ.

Đối với tài sản công, nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý đẩy mạnh cho thuê, bán đấu giá. Mục tiêu của tỉnh là không để trống tài sản, gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng tăng trưởng GRDP trong 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm. Đối với tháng 10/2026, GRDP thấp hơn kịch bản (11,41%) tới 2,88 điểm phần trăm. Thiếu hụt tập trung ở công nghiệp chế biến, chế tạo và thương mại bán buôn, bán lẻ. Đây chính là khoảng hụt mà những tháng cuối năm phải bù đắp.

Áp lực cuối năm và yêu cầu làm việc không ngày nghỉ

Theo kịch bản, để cả năm đạt tăng trưởng trên 10%, GRDP tháng 11 của Lâm Đồng phải tăng 12,43% và tháng 12 tăng 14,47%. Thách thức không nhỏ khi nguồn thu từ đất còn thấp, lãi suất ở mức cao, thiên tai diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Với một địa bàn rộng lớn như Lâm Đồng, để tăng 1 điểm phần trăm trong GRDP là con số rất lớn. Tuy nhiên, mục tiêu GRDP 10% phải thực hiện, không thể điều chỉnh theo hướng thấp hơn".

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời điểm cuối năm, tinh thần “Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý” phải được quán triệt mạnh mẽ

Thời gian không còn chỗ cho sự chờ đợi. Đây là lúc hành động thay vì thảo luận giải pháp. Tinh thần “Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý” phải được quán triệt mạnh mẽ. Việc điều hành chuyển từ “giao nhiệm vụ chung” sang “giao chỉ tiêu cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ kết quả”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng xác định yêu cầu cao về tăng trưởng cuối năm: “Toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 đạt khoảng 13,5%. Lãnh đạo các ngành, địa phương chịu trách nhiệm đến cùng đối với kịch bản xây dựng và kết quả thực hiện”.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài chính cùng Thống kê tỉnh bóc tách kịch bản đến từng ngành, từng xã, phường, đặc khu. Lĩnh vực nào hụt phải tìm dư địa ở lĩnh vực khác để bù.

Điểm nhấn trong chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh là yêu cầu làm việc không ngày nghỉ. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sắp xếp lịch kiểm tra thực địa, làm việc với địa phương vào thứ bảy, chủ nhật từ nay đến hết năm 2026 để xử lý các việc về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, tài sản công dôi dư, dự án ngoài ngân sách.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thi công hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết) vào ngày thứ bảy (31/10/2026)

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phân công cấp phó đi kiểm tra, xử lý dứt điểm công việc tồn đọng vào cuối tuần. Các tổ chức làm việc cả ngoài giờ hành chính, buổi tối hoặc ngày nghỉ. Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình công tác để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ sở vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Chỉ ra nguyên nhân một số sở, ngành còn điều hành qua văn bản, số liệu báo cáo, lãnh đạo chưa trực tiếp xuống cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành lập tổ công tác làm việc trực tiếp tại địa phương, bắt đầu ngay từ 2 ngày cuối tuần 31/10 và 1/11/2026.

Các tổ ưu tiên xã, phường, chủ đầu tư có kết quả thấp nhất. Vướng mắc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay tại chỗ, chậm nhất trong 3 ngày làm việc. Tuyệt đối không làm thay, không gây phiền hà, không tổ chức đón tiếp ăn uống, tặng quà. Kết quả làm việc tại cơ sở là căn cứ đánh giá, xếp loại người đứng đầu năm 2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp thực địa dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681 qua địa phận xã Thuận An

Còn khoảng hơn 50 ngày nữa là hết năm 2026. Tăng trưởng GRDP là mục tiêu lớn nhất của tỉnh trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương quyết tâm, toàn lực, “chạy đua” từng giờ. Không thể chậm trễ trong thực hiện mục tiêu này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Cùng với đó, công tác tháo gỡ dự án được đẩy nhanh theo từng mốc. Lâm Đồng phấn đấu xử lý các dự án thuộc thẩm quyền tỉnh trước ngày 15/11/2026; nhóm cần ý kiến Trung ương để hoàn thành trong năm.

Toàn bộ nhà, đất dôi dư phải được đưa vào khai thác trước ngày 15/11/2026, không để lãng phí nguồn lực. Với nhà thầu yếu kém, các đơn vị phải đốc thúc và tham mưu xử lý ngay.

Cụ thể từng ngành, lĩnh vực

Để toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng, các ngành, lĩnh vực chủ lực đã xác định rõ dư địa. Công nghiệp, xây dựng vẫn là “đầu kéo” của tăng trưởng, phải tăng trên 21,58% trong quý IV.

“Trong tháng 11, kịch bản toàn ngành phấn đấu tăng 21,57%, tháng 12 tăng 26,98%. Để đạt mức tăng trưởng này, dư địa nằm ở việc hỗ trợ Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông nâng công suất. Các dự án được tháo gỡ vướng mắc, nhất là lĩnh vực khoáng sản”, lãnh đạo Sở Công thương cho biết.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch, trong quý IV/2026 phải tăng 19,55%. Ngành văn hóa, du lịch đặt kỳ vọng vào mùa lễ hội cuối năm. Để đạt mục tiêu thu hút 25 triệu khách vào cuối năm 2026, đơn vị đang nỗ lực thực hiện tốt các sự kiện lớn.

"Chúng tôi tập trung vào Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, cùng chương trình kích cầu du lịch nội địa”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San nhấn mạnh.

Đông đảo du khách tham gia Lễ hội nhạc Jazz 2026 tại Lâm Đồng

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ, phấn đấu tăng trên 5,25% để dự phòng rủi ro thiên tai, dịch bệnh.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Vụ cà phê được đẩy mạnh thu mua, chế biến, tiêu thụ. Mã số vùng trồng được mở rộng để đáp ứng quy định EUDR”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân chia sẻ.

Lâm Đồng tập trung vào sản xuất nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Với kịch bản được “may đo” đến từng tháng, từng ngành, từng dự án, cùng tinh thần làm việc không ngày nghỉ của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng đang tập trung toàn lực cho chặng “nước rút”. Tất cả quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh.