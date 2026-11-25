KSK định kỳ cho người dân tại xã Bảo Lâm 3

Theo đó, đối với các xã, phường, đặc khu chưa hoàn thành hoặc có tỷ lệ khám thấp, cần khẩn trương khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và các nhóm đối tượng còn lại; huy động thôn, tổ dân phố phối hợp cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời học tập kinh nghiệm từ các địa phương đã hoàn thành để đạt mục tiêu đề ra.

KSK định kỳ cho người dân tại xã Bảo Lâm 3

Đối với các địa phương đã báo cáo hoàn thành, Sở Y tế đề nghị tiếp tục rà soát kỹ số liệu, bảo đảm có minh chứng và không trùng lặp. Trường hợp còn người dân chưa được khám hoặc chưa có thông tin sức khỏe, các địa phương cần tổ chức khám bổ sung, cập nhật số liệu và gửi báo cáo tổng kết về UBND tỉnh, Sở Y tế. Đồng thời, thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Tuổi trẻ xã Đạ Huoai hỗ trợ công tác KSK định kỳ cho người dân

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu chủ động thông báo năng lực tiếp nhận cho địa phương còn thiếu, tăng cường nhân lực, thêm kíp khám để hỗ trợ các khu vực có tỷ lệ thấp. Đây là chặng cuối của “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Cập nhật thông tin KSK định kỳ cho người dân tại xã Đạ Huoai 3

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, trên hệ thống phần mềm theo dõi tiến độ KSK, đến ngày 24/11 có 18 địa phương báo cáo có tỷ lệ KSK đạt tỷ lệ 100% gồm: Hải Ninh, Lạc Dương, Tân Minh, Đam Rông 1, Hàm Thuận, Đạ Tẻh, Quảng Khê, Đạ Huoai, Quảng Phú, Đạ Huoai 2, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Quảng Trực, Hòa Thắng, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 3.

KSK định kỳ cho người dân tại xã Đam Rông 1