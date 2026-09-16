Lâm Đồng tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, đầu tư y tế

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với Sở Y tế về tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, ngành y tế Lâm Đồng duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch được tăng cường. Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 3.889 ca tay chân miệng và 4.064 ca sốt xuất huyết.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên thông tin về tình hình giải ngân đầu tư công, công tác y tế 9 tháng năm 2026

Đối với khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã có 2.535.731 lượt người được khám, đạt khoảng 65% dân số; trong đó, 355.878 trẻ dưới 6 tuổi, 697.128 người từ 6 đến 18 tuổi và 1.482.725 người trên 18 tuổi.

124 xã, phường, đặc khu đã triển khai khám sức khỏe, tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm so với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026. Việc rà soát đối tượng, lựa chọn cơ sở khám, nhân lực, dữ liệu và tổ chức khám tại một số địa phương còn gặp khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thanh Huynh báo cáo tình hình triển khai khám sức khỏe trên địa bàn

Về đầu tư công, năm 2026 ngành y tế được giao tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 140,401 tỷ đồng. Đến hết ngày 15/9, ngành đã giải ngân 34,464 tỷ đồng, đạt 24,55% kế hoạch.

Một số dự án chuyển tiếp có tiến độ giải ngân cao, song nhiều dự án khởi công mới, nhất là các dự án mua sắm trang thiết bị y tế còn đạt thấp do vướng thủ tục đấu thầu, nghiệm thu, bàn giao và thanh toán.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị Sở Y tế tập trung rà soát, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đối với công tác khám sức khỏe toàn dân, cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy nhanh tiến độ, rà soát đầy đủ đối tượng, tổ chức các hình thức khám phù hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong tháng 11/2026; đồng thời, chú trọng cập nhật, liên thông và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe người dân.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đối với đầu tư công, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán. Các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, bảo đảm tiến độ các dự án và giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2026.