Lâm Đồng tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Môi trường

Yêu cầu đặt ra là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, quản lý tài nguyên và giải ngân đầu tư công.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt trên 4,77%. Tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh đạt hơn 1,04 triệu ha, bằng 97,9% kế hoạch. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được chú trọng phát triển.

Đại diện các phòng chuyên môn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Trong lĩnh vực đất đai, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu còn chậm; việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ và triển khai một số dự án.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Sở đạt 47,81% kế hoạch, đòi hỏi phải tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Đại diện các phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 415 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tại một số địa phương, đơn vị chủ rừng còn hạn chế, việc phát hiện và ngăn chặn vi phạm có nơi chưa kịp thời.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng trưởng khu nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt từ 5% trở lên.

Trọng tâm là thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, chuẩn bị nguồn cung rau, hoa, quả phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hỗ trợ xuất khẩu nông sản.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Chiến nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đối với lĩnh vực đất đai, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất cụ thể, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ các dự án, tạo điều kiện triển khai đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, giải quyết khó khăn trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác xác định giá đất, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý, bảo vệ rừng và giải ngân vốn đầu tư công.

Các nội dung được đặt ra tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, tăng cường phối hợp với địa phương, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và đề xuất giải pháp tháo gỡ để hoàn thành các chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân đề nghị các đơn vị rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm, xác định rõ những công việc có khả năng hoàn thành và những nội dung đang vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Đối với công tác bảo vệ rừng, tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với địa phương, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị chủ rừng, không để vi phạm kéo dài. Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải chủ động phối hợp, phân công rõ người, rõ việc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm. Sở cần lưu ý xây dựng phần mềm dùng chung để phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành của ngành, báo cáo tiến độ các công việc kịp thời theo từng tuần lên UBND tỉnh.

Trọng tâm là đẩy nhanh việc xác định giá đất, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tăng tốc giải ngân đầu tư công và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Công tác bảo vệ rừng phải được siết chặt, làm rõ trách nhiệm của địa phương và đơn vị chủ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ cần được xác định rõ đơn vị chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Việc tháo gỡ điểm nghẽn phải gắn với tiến độ và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng cuối năm 2026.