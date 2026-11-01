Lâm Đồng tăng tốc gỡ vướng dự án

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm, nhiều dự án gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu.

Thu hút 70 dự án mới

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng thu hút 70 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký 176.494 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ.

Riêng trong các khu công nghiệp, tỉnh thu hút 21 dự án với tổng vốn đăng ký 10.972,331 tỷ đồng và 24,84 triệu USD. Trong đó, có 10 dự án FDI theo số liệu tổng hợp tại phần thu hút đầu tư của báo cáo.

Ngoài ra, có 57 dự án ngoài khu công nghiệp được điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 22.780 tỷ đồng.

Phần lớn các dự án tập trung vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng tái tạo, được xác định là động lực phát triển công nghiệp.

Lâm Đồng đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn.

Cùng với thu hút các dự án mới, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và kinh doanh.

Địa phương cũng rà soát quỹ đất, lập quy hoạch, xây dựng danh mục dự án mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực nghiên cứu đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách được tiếp tục rà soát, xử lý; các vấn đề liên quan quy định pháp luật được báo cáo, kiến nghị bộ, ngành Trung ương để làm rõ cơ sở giải quyết.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Lâm Đồng trong những tháng cuối năm.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của Lâm Đồng là xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 365 dự án khó khăn, vướng mắc cần xử lý, với tổng diện tích sử dụng đất 24.616,8ha và tổng vốn đầu tư 268.222,22 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 206 dự án, đạt tỷ lệ 56,44%. Các dự án này có tổng vốn đầu tư 93.412,03 tỷ đồng và diện tích đất 10.265,5ha.

Trong số đó, 50 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 36.464,57 tỷ đồng và diện tích đất 2.111,91ha. Có 37 dự án đang tái khởi động xây dựng, với tổng vốn đầu tư 6.797,2 tỷ đồng và diện tích đất 1.153,14ha.

Ngoài ra, có 31 dự án được tháo gỡ sau khi quy hoạch chung các xã được phê duyệt, với tổng diện tích sử dụng đất 521,12ha và tổng vốn đầu tư 5.505,98 tỷ đồng.

Lâm Đồng tập trung khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trở lại.

Có 61 dự án được tháo gỡ, hướng dẫn xử lý thủ tục đầu tư, đất đai, khoáng sản và các vấn đề liên quan, với tổng vốn đầu tư 38.977,82 tỷ đồng, diện tích đất 5.383,4ha.

Bên cạnh đó, 27 dự án đã có quyết định, thông báo thu hồi đất hoặc chấm dứt hoạt động dự án.

Hiện còn 159 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn đầu tư 174.810,19 tỷ đồng và tổng diện tích đất 14.351,27ha.

Trong hai tháng cuối năm, tỉnh xác định nhiệm vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đưa 159 dự án còn vướng mắc vào hoạt động. Đồng thời, duy trì đối thoại định kỳ giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Giải ngân đầu tư công mới đạt 54,05% kế hoạch

Trong khi thu hút đầu tư và tháo gỡ dự án đạt một số kết quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn đáng chú ý.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 21.286,083 tỷ đồng. Đến ngày 27/10, số vốn giải ngân đạt 11.504,504 tỷ đồng, tương đương 54,05% kế hoạch.

Trong đó, vốn năm 2026 giải ngân đạt 54,79% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 59,73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không bao gồm khoản tiết kiệm 5% ngân sách địa phương. Đối với vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 61,72%.

Trong 10 tháng đầu năm, các khu công nghiệp tại Lâm Đồng thu hút 21 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng.

Để thúc đẩy tiến độ, UBND tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Các tổ thường xuyên làm việc với chủ đầu tư để đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Tỉnh cũng rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân để bổ sung cho những dự án có tiến độ tốt, với tổng số vốn điều chuyển hơn 4.139,166 tỷ đồng.

Dù vậy, tiến độ giải ngân chung vẫn chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án giúp giải phóng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại một số chủ đầu tư chưa quyết liệt; việc phối hợp xử lý khó khăn chưa kịp thời; năng lực một số nhà thầu còn yếu. Các thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công tại một số dự án còn chậm.

Một số dự án được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trong tháng 7/2026 nhưng chủ đầu tư chưa kịp hoàn thiện các thủ tục liên quan để thanh toán.

Nhiều dự án trọng điểm cần tăng tốc

Đối với các công trình, dự án trọng điểm có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, tỉnh đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết cho các công trình trọng điểm là 4.388,495 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân đạt 2.330,319 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch.

Trong đó, 11 dự án đầu tư công được phân bổ 1.969,924 tỷ đồng, đã giải ngân 1.094,653 tỷ đồng, đạt 55,57%. Hai dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được phân bổ 2.418,571 tỷ đồng, đã giải ngân 1.235,666 tỷ đồng, đạt 51,09%.

Nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng đang được tích cực thi công.

Đáng chú ý, hai dự án cao tốc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh tiếp tục đôn đốc hoàn thành các dự án Quốc lộ 28B, hồ Ka Pét, hồ KaZam; đồng thời triển khai thi công hạng mục hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết.

Công tác khắc phục các công trình đường bộ hư hỏng do thiên tai năm 2025 cũng được triển khai. Theo phần báo cáo về dự án trọng điểm, đã khắc phục 7/16 công trình.

Trong hai tháng cuối năm, Lâm Đồng xác định tiếp tục điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó có cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Quốc lộ 28B.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên.

Để đạt mục tiêu này, công nghiệp - xây dựng được yêu cầu tăng tốc, với mức tăng trưởng khu vực này trong tháng 11 phấn đấu đạt 21,57% và tháng 12 đạt 26,98%.