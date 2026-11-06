Lâm Đồng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, siết kỷ cương, tháo "nút thắt" từ cơ sở

Việc siết chặt kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và chuẩn hóa quy trình phân bổ nguồn vốn không chỉ mang tính cấp bách nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư công, mà còn là mắt xích cốt lõi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ngân sách, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn.

Lâm Đồng dồn sức tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm (Một góc Đà Lạt - Ảnh: C.H)

Nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đóng vai trò là "vốn mồi" chiến lược để hoàn thiện hạ tầng cơ sở,thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.Tuy nhiên,tính đến ngày 20/10/2026, kết quả thực thi lại đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được 145 tỷ đồng, đạt vỏn vẹn 11% tổng dự toán ngân sách năm 2026 (1.277 tỷ đồng).

Đáng chú ý, bộ ba chương trình trụ cột gồm Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi dù được giao nguồn lực lớn nhất (hơn 843 tỷ đồng) nhưng tỷ lệ giải ngân mới chạm mốc 10%. Bên cạnh đó, nguồn vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang cũng mới tiêu thụ được khoảng 34% (đạt 305/887 tỷ đồng).

Tình trạng nghẽn dòng vốn này xuất phát từ những "nút thắt" mang tính quản trị và phối hợp liên ngành trong thời điểm chuyển giao giai đoạn chính sách. Việc gần 105 tỷ đồng vốn cấp tỉnh chưa thể phân bổ chi tiết cho 10 đơn vị do chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, cùng với tâm lý lúng túng của bộ máy cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công.

Để xử lý dứt điểm điểm nghẽn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh sang cơ chế quản trị theo mục tiêu: cụ thể hóa tiến độ giải ngân theo từng tháng, gắn chặt với trách nhiệm của từng chủ đầu tư và người đứng đầu. Địa phương kiên quyết rà soát, cắt giảm và chuyển đổi những khoản vốn không còn khả năng thực hiện sang các dự án có tiến độ tốt, tránh lãng phí ngân sách công.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận điều phối theo mô hình mới; các địa phương cơ sở chủ động cập nhật cơ chế theo Nghị định 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kích hoạt thành công nguồn vốn MTQG không chỉ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thi công hạ tầng, tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương mà còn đặt nền móng vững chắc cho chiến lược kinh tế xanh,sinh thái và phát triển toàn diện của Lâm Đồng trong giai đoạn 2026 - 2035.