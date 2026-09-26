Lâm Đồng tăng tốc đưa khám sức khỏe toàn dân về đích trong tháng 11/2026

Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh tại Trường THCS Trần Phú, xã Đạ Huoai

Đưa khám sức khỏe đến gần người dân

Tại Trường THCS Trần Phú, xã Đạ Huoai, không khí khám sức khỏe đầu năm học diễn ra khá sôi nổi. Các em học sinh được khám mắt, răng, tim mạch, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp và thực hiện một số nội dung kiểm tra sức khỏe theo quy định. Với học sinh, những chỉ số tưởng như đơn giản lại giúp các em hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của chính mình.

Em Vũ Ngọc Hiền, học sinh lớp 7A2 chia sẻ, do dịp hè bận nên đầu năm học em mới tham gia khám sức khỏe. Em thấy vui vì được kiểm tra sức khỏe để biết thêm về tình hình sức khỏe của bản thân để lưu ý hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc kiểm tra công tác khám sức khỏe cho học sinh tại xã Đạ Huoai

Theo thầy Vũ Xuân Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, ngay từ đầu năm học, nhà trường tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Toàn trường hiện có gần 800 học sinh với 18 lớp, các em đã lần lượt được kiểm tra các chỉ số sức khỏe ngay tại trường với tỷ lệ tham gia gần 100%.

Không chỉ tại trường học, công tác khám sức khỏe đang được triển khai đồng bộ tại các xã khu vực Đạ Huoai. Các địa phương tiếp tục tổ chức khám cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời, kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông.

Ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai cho biết, việc đưa hoạt động khám đến gần người dân, nhất là học sinh, giúp quá trình tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Bên cạnh phối hợp với các trường học, ngành y tế khu vực tiếp tục tổ chức khám, sàng lọc cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch, góp phần phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe cần được theo dõi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã: Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3

Kết quả triển khai tại khu vực Đạ Huoai cho thấy tỷ lệ học sinh được khám đạt khá cao. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, xã Đạ Huoai 2 đạt 97%, xã Đạ Huoai 3 đạt 100%. Ở nhóm từ 6 - 18 tuổi, xã Đạ Huoai đạt 100%, Đạ Huoai 2 đạt 93% và Đạ Huoai 3 đạt 98%.

Các tỷ lệ trên cho thấy sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành Y tế và các cơ sở giáo dục trong tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe đầu năm học đã mang lại hiệu quả tích cực.

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 19/9/2026, toàn tỉnh có khoảng 2.642.206 người, chiếm 67,7% dân số, có thông tin, dữ liệu liên quan đến khám sức khỏe từ đầu năm 2026.

Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 368.373 người, người từ 6 đến dưới 18 tuổi có 769.505 người, người trên 18 tuổi có 1.504.328 người. Dự kiến đến hết quý III/2026, tỷ lệ này đạt khoảng 70%.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nam Gia Nghĩa

Quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, nhất là tại các địa bàn rộng, dân cư phân tán, vùng sâu, vùng xa, việc huy động người dân tham gia còn nhiều khó khăn. Một số nơi còn thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị; công tác đồng bộ dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Nhiều địa phương còn lúng túng trong thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu, thiếu nguồn nhân lực trong tổ chức khám sức khỏe.

"Sở Y tế sẽ phối hợp Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác đấu thầu, tập trung nguồn nhân lực tổ chức khám lưu động theo kế hoạch địa phương xây dựng", Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết.

Việc đưa hoạt động khám đến gần người dân, nhất là học sinh, giúp quá trình tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân

Sở Y tế đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kiểm tra, đối soát dữ liệu khám sức khỏe toàn dân. Đơn vị cũng làm việc với các bệnh viện, Trung tâm Y tế để quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực, sẵn sàng triển khai khám sức khỏe cho người dân khi được địa phương lựa chọn là đơn vị tổ chức khám.

Sở Y tế cũng phối hợp xây dựng phần mềm theo dõi, báo cáo hàng ngày về số liệu khám sức khỏe toàn dân để các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ cập nhật, báo cáo theo quy định.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai lần đầu trên quy mô lớn nên trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc về triển khai Công văn của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tối 24/9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2, tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tổ dân phố, xác định rõ mục tiêu và tiến độ thực hiện theo từng ngày, từng tuần.

UBND cấp xã khẩn trương hoàn tất trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng chưa được khám theo hướng dẫn của Sở Tài chính, tổ chức khám ngay khi đủ điều kiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mời người dân đi khám.

Ngành y tế, các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp, thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và tham mưu UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Với yêu cầu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trong tháng 11/2026, các địa phương đang tập trung rà soát những người chưa được khám, chủ động bố trí nhân lực, tổ chức các đợt khám lưu động và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Từ cơ sở, từng bước tháo gỡ những vướng mắc về nhân lực, kinh phí, dữ liệu và tổ chức khám đang được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ hơn, đưa mục tiêu khám sức khỏe toàn dân về đích đúng tiến độ.