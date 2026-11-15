Lâm Đồng tăng tốc cuối năm, chuẩn bị dư địa cho mục tiêu tăng trưởng 2027

Tại cuộc họp rà soát tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chiều 13/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, bức tranh kinh tế của địa phương tiếp tục ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực với GRDP quý sau cao hơn quý trước.

Nhờ bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh đã liên tục cập nhật kịch bản tăng trưởng, phân định rõ trách nhiệm theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm" cho từng ngành, địa phương. Dự kiến trong năm 2026, Lâm Đồng sẽ có 13/19 chỉ tiêu chủ yếu vượt và đạt kế hoạch, đồng thời đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách tăng 16%.

Giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả mở đường cho tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững (Ảnh: C.H)

Có thể nói điểm tựa quan trọng nhất để Lâm Đồng hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng chính là năng lực quản trị tài chính công và khai thác các nguồn thu nội sinh hiệu quả. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt gần 28.800 tỷ đồng, bằng gần 84% dự toán HĐND tỉnh giao. Nhiều khoản thu ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 127%, thu từ thuế, phí và lệ phí đạt hơn 92%, hay thu tiền thuê đất được cải thiện đáng kể.

Những kết quả này có được nhờ ngành Thuế và các cơ quan chức năng đã chủ động rà soát nguồn thu tiềm năng, tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ lưu trú, ăn uống và chuyển nhượng bất động sản.

Tuy nhiên, để vượt qua áp lực hụt thu tiền sử dụng đất và cán đích dự toán năm, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng ngành Thuế phải phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục giá đất, quỹ đất đấu giá, xử lý tài sản công và đẩy nhanh việc ghi thu, ghi chi ngân sách từ các dự án.

Khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa và khí hậu là một trong những hướng phát triển kinh tế của Lâm Đồng. (Ảnh: C.H)

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, động lực tăng trưởng những tháng cuối năm còn được kỳ vọng từ khu vực công nghiệp - xây dựng (với mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt trên 21%) và khu vực dịch vụ - du lịch (tăng trên 19%), gắn liền với việc chuẩn bị các sự kiện lớn như Festival Hoa Đà Lạt, tập trung kích cầu thị trường nội địa, hướng đến các địa bàn trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đông Nam Bộ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chú trọng hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại 23 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ triển khai 4 dự án cụm công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026. Song song đó, chuyển đổi số trong hoạt động phân phối, phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn trực tuyến tiếp tục được chú trọng, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các tuyến giao thông kết nối vùng đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để thúc đẩy thi công, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khu vực công nghiệp – xây dựng trên 21% trong quý IV. (Ảnh: C.H)

Một động lực quan trọng khác là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn. Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương cùng hệ thống đường vành đai, hạ tầng kết nối vùng được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối các trung tâm kinh tế và mở rộng không gian phát triển.

Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, khả năng kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, đô thị và các điểm đến du lịch sẽ được cải thiện. Đây cũng là điều kiện để phát triển dịch vụ logistics, du lịch sinh thái, thu hút đầu tư tư nhân và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư cần được nhìn nhận không chỉ qua tiến độ giải ngân mà còn ở khả năng kết nối, khai thác và tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.