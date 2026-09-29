Lâm Đồng tăng sức hút cho tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh vẽ tranh cổ động, tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Phòng ngừa từ sớm, xuyên suốt năm học

Địa bàn rộng, đa dạng thành phần dân cư, lại tiếp giáp với TP Đồng Nai và thường xuyên đón lượng lớn lao động từ nhiều nơi đến làm việc, xã Quảng Tín tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Trong đó, nguy cơ liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy là vấn đề cần được quan tâm, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, cùng với sự phát triển của xã hội, các chất ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức. Trong đó, một số loại dễ tiếp cận, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường và tác động đến giới trẻ.

Đông đảo học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa về phòng, chống ma túy

Trước thực tế đó, nhà trường xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cần được thực hiện thường xuyên, chủ động và bắt đầu từ sớm.

Ngay từ đầu năm học, Đoàn - Đội Trường THCS Lương Thế Vinh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình.

Mới đây, Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Học sinh xây dựng các tình huống để việc phòng, chống ma túy trong trường học gần gũi và thiết thực hơn

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo cách thông thường, chương trình được xây dựng với nhiều hình thức trực quan, sinh động như tiểu phẩm, thuyết trình và cuộc thi “Rung chuông vàng”.

Nội dung về tác hại của ma túy, quy định pháp luật và kỹ năng phòng tránh được chuyển tải gần gũi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Với tinh thần “Học mà chơi - chơi mà học”, các em hào hứng tham gia những câu hỏi, phần thi và tình huống thực tế. Qua đó, học sinh không chỉ củng cố kiến thức mà còn được rèn luyện khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và chủ động bảo vệ bản thân.

Điều quan trọng là giúp học sinh hiểu đúng về ma túy, biết cách phòng tránh và không để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm. Từ đó, mỗi em trở thành một “mắt xích” tích cực trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Bà Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh

Không chỉ tại Trường THCS Lương Thế Vinh, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang đổi mới cách tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh.

Đa dạng hóa hình thức, thu hút học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-SGD ngày 7/9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về triển khai hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với từng cấp học, từ vẽ tranh, sân khấu hóa đến các hoạt động tìm hiểu pháp luật.

Bức tranh với nội dung phòng, chống ma túy do học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Trường Xuân) vẽ

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Đức Trọng), Liên đội tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Mái trường an toàn - Nói không với ma túy”.

Cuộc thi thu hút 157 học sinh tham gia. Qua những nét vẽ và cách thể hiện riêng, các em đã chuyển tải nhận thức về tác hại của ma túy, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Trường Xuân), cuộc thi vẽ tranh về phòng, chống ma túy cũng thu hút học sinh tham gia. Hoạt động tạo điều kiện để các em tiếp cận nội dung tuyên truyền một cách nhẹ nhàng, trực quan, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa.

Thông qua cuộc thi vẽ tranh, nhà trường tạo điều kiện để học sinh chủ động thể hiện suy nghĩ, nhận thức của mình về tác hại của ma túy và những cách phòng tránh phù hợp. Ông Đoàn Trung Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy” (Ảnh: Trường THCS và THPT Tây Sơn)

Trong khi đó, tại Trường THCS và THPT Tây Sơn, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa tái hiện các trình tự cơ bản của một vụ án, từ thủ tục khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Cán bộ, đoàn viên thuộc các cơ quan tư pháp trực tiếp đảm nhận các vai diễn như bị cáo, luật sư, kiểm sát viên, hội đồng xét xử… giúp học sinh có cái nhìn trực quan hơn về hậu quả pháp lý của hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh tại trường học, thu hút học sinh tham gia

Thông qua những hình thức tuyên truyền gần gũi, sinh động, học sinh được tiếp cận kiến thức pháp luật không chỉ bằng việc nghe và ghi nhớ mà còn thông qua quan sát, trải nghiệm và xử lý tình huống.

Việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền đang góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành nội dung giáo dục thường xuyên trong nhà trường. Qua đó, từng bước hình thành cho học sinh ý thức tự bảo vệ, khả năng nhận diện nguy cơ và thái độ chủ động nói “không” với ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.