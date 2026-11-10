Lâm Đồng tăng nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm

Lâm Đồng đang đồng loạt triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, trong khi những tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung còn hạn chế, giá cả biến động đang tạo áp lực lên tiến độ và chi phí thực hiện dự án.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Lâm Đồng đang được triển khai, đòi hỏi nguồn vật liệu xây dựng ổn định.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Theo đó, Sở Công Thương được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Thuế tỉnh khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng và tiềm năng khoáng sản để mở mới các mỏ trước ngày 15/11/2026.

Đồng thời, khẩn trương hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các mỏ đã đấu giá thành công và các khu vực được chấp thuận theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP trước ngày 20/11/2026.

Sở này cũng được giao rà soát các mỏ khoáng sản nhóm III, nhóm IV đã cấp phép để xem xét nâng công suất theo cơ chế đặc thù nếu đủ điều kiện; đẩy nhanh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Công tác kiểm tra hoạt động khai thác, lưu thông và kinh doanh vật liệu cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, thao túng, đẩy giá.

Đối với các công trình, dự án có nhu cầu vật liệu lớn, tỉnh xem xét cấp phép thăm dò, khai thác trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu theo quy định để rút ngắn thời gian và khâu trung gian.

Những công trình có nhu cầu nhỏ sẽ lựa chọn tổ chức có kinh nghiệm thăm dò, khai thác theo cơ chế đặc thù để cung ứng.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động khai thác, cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát các dự án đầu tư công của Trung ương, tỉnh và địa phương, dự báo sát nhu cầu, khả năng cung ứng và diễn biến giá vật liệu. Việc khảo sát, thu thập, phân tích và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, khách quan, sát thực tế thị trường.

Sở Xây dựng đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát nguồn cung, chủng loại, cự ly và chi phí vận chuyển, bảo đảm giá vật liệu trong dự toán phù hợp điều kiện cung ứng thực tế, không để chênh lệch giá ảnh hưởng đến lựa chọn nhà thầu và tiến độ dự án.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 được yêu cầu tổng hợp, dự báo biến động giá, xác định cụ thể nhu cầu cát, đá, vật liệu san lấp của từng công trình; làm rõ nguồn cung, khối lượng còn thiếu và tiến độ sử dụng.

Các nhà thầu phải chủ động ký hợp đồng với đơn vị cung ứng, bảo đảm nguồn vật liệu ổn định, không để gián đoạn thi công do chậm chuẩn bị.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp quản lý giá, thẩm định kinh phí; Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản. Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, ngăn chặn hành vi kê khai không trung thực, trốn thuế.

Nguồn vật liệu xây dựng ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý có trách nhiệm tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, theo dõi giá vật liệu, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các hành vi khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh trái phép; tình trạng khan hiếm nguồn cung, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, tỉnh yêu cầu thực hiện đúng phạm vi, công suất, nội dung giấy phép và đầy đủ nghĩa vụ về đất đai, môi trường, thuế, phí. Các đơn vị chủ động tổ chức khai thác, cung ứng vật liệu theo khả năng thực tế, ưu tiên các công trình đầu tư công và dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, dẫn đến thiếu hụt cục bộ, giá tăng, ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí dự án. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế trong dự báo, cân đối nguồn cung và công bố giá, không để tiếp tục ảnh hưởng đến các công trình, nhất là dự án trọng điểm.