Lâm Đồng tăng kiểm tra quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nghiêm cấm quảng cáo thuốc kê đơn, thuốc thuộc diện khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp phép hoạt động

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 19628/UBND-KGVX ngày 10/11/2026, Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị và cơ sở kinh doanh rà soát điều kiện, thủ tục và nội dung quảng cáo; phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm, đặc biệt trên môi trường mạng.

Kiểm soát những lời quảng cáo tuyệt đối hóa công dụng

Theo Sở Y tế, hoạt động quảng cáo sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe diễn ra trên nhiều phương tiện và nền tảng trực tuyến. Bên cạnh nội dung đúng quy định, vẫn tiềm ẩn tình trạng sử dụng thông tin thiếu minh bạch, sai lệch về công dụng và hiệu quả.

Những lời giới thiệu như “chữa khỏi dứt điểm”, “đặc trị 100%”, “hiệu quả tức thì”, “cam kết không tái phát” có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai bản chất sản phẩm, đặc biệt là nhầm lẫn thực phẩm bảo vệ sức khỏe với thuốc chữa bệnh.

Sở Y tế yêu cầu nội dung quảng cáo phải trung thực, rõ ràng, phù hợp với hồ sơ sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hoặc phạm vi chuyên môn được phép hoạt động. Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với nhóm sản phẩm thuộc diện bắt buộc.

Việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế để quảng cáo trái quy định cũng thuộc nội dung cần kiểm tra. Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng không được đưa thông tin sai sự thật hoặc sử dụng những khẳng định tuyệt đối khi không có căn cứ hợp pháp.

Rà soát từ thông tin sản phẩm đến đơn vị chịu trách nhiệm

Công tác kiểm tra tập trung vào báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến. Trong đó, chú trọng quảng cáo không công khai đầy đủ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, thiếu địa chỉ và thông tin liên hệ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh được giao rà soát quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; kiểm tra những trường hợp chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo khi thuộc diện phải có, quảng cáo khác nội dung được xác nhận hoặc gây hiểu nhầm về tác dụng chữa bệnh.

Phòng Kiểm tra – Pháp chế tăng cường kiểm tra các lĩnh vực được phân công, phối hợp xác minh, tham mưu xử lý và gỡ bỏ nội dung vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Y tế đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương phối hợp quản lý. UBND các xã, phường, đặc khu rà soát hoạt động quảng cáo tại địa bàn, từ bảng hiệu, băng-rôn, tờ rơi đến trang mạng xã hội của cơ sở kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh phải chủ động chỉnh sửa, gỡ bỏ nội dung sai

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị và dịch vụ y tế được yêu cầu tự kiểm tra thông tin quảng cáo, kịp thời điều chỉnh hoặc gỡ bỏ nội dung chưa đúng quy định; lưu giữ hồ sơ pháp lý để phục vụ kiểm tra, hậu kiểm.

Đơn vị trực thuộc ngành y tế phải quán triệt cán bộ, nhân viên không tham gia quảng cáo sai sự thật, không để hình ảnh hoặc danh nghĩa của mình bị lợi dụng quảng bá trái quy định.

Sở Y tế khuyến cáo người dân thận trọng trước các cam kết chữa bệnh nhanh chóng, hiệu quả tuyệt đối hoặc không tái phát. Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, lừa đảo, người dân có thể thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý.

Việc rà soát đồng thời nội dung quảng cáo, hồ sơ sản phẩm và chủ thể chịu trách nhiệm nhằm hạn chế thông tin gây nhầm lẫn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định.