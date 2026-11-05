Lâm Đồng tăng kết nối thu hút FDI chất lượng cao

Thu hút dự án có công nghệ và sức lan tỏa

Chiều 5/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐTTM&DL) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài năm 2026 khu vực phía Nam. Khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện cơ quan trung ương, VCCI – Chi nhánh khu vực TP Hồ Chí Minh và cơ quan quản lý, xúc tiến đầu tư của 15 tỉnh, thành phố từ Huế đến Cà Mau.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài năm 2026 khu vực phía Nam tại Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh định hướng thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội cũng là những yếu tố được tỉnh đặc biệt chú trọng.

Theo ông Hiếu, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ lợi thế của cả cao nguyên và vùng ven biển. Khu vực cao nguyên có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; khu vực ven biển có tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng, công nghiệp và dịch vụ. Sự kết hợp này tạo điều kiện phát triển các ngành có khả năng bổ trợ cho nhau, mở rộng hợp tác và hình thành những chuỗi giá trị quy mô lớn.

Trên cơ sở khai thác lợi thế của từng khu vực, tỉnh định hướng phát triển đa ngành, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các lĩnh vực được quan tâm thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng; du lịch chất lượng cao; logistics; đô thị, thương mại và dịch vụ.

Với lợi thế về vị trí, hệ thống giao thông và khả năng kết nối liên vùng, Lâm Đồng có thêm điều kiện mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư. Việc lựa chọn dự án được gắn với định hướng phát triển của từng khu vực, đồng thời chú trọng khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có 247 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 8.998,94 triệu USD, tương đương gần 9 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 24,84 triệu USD.

Cùng thời gian này, toàn tỉnh có khoảng 3.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn trên 17.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,3%, vốn đăng ký tăng 10,6%. Đến cuối tháng 9/2026, Lâm Đồng có khoảng 28.500 doanh nghiệp đang hoạt động.

Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.

Ông Hiếu cho rằng những kết quả trên cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh. Đây cũng là động lực để Lâm Đồng tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chất lượng phục vụ và thúc đẩy các dự án triển khai hiệu quả.

Để thực hiện định hướng này, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Cục Đầu tư nước ngoài, sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương, tổ chức xúc tiến đầu tư. Theo ông Hiếu, tăng cường kết nối cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ giúp địa phương mở rộng cơ hội hợp tác, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng phát triển.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp, mở rộng hợp tác

Tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm và kế hoạch ba tháng cuối năm 2026. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi khó khăn trong thu hút, quản lý đầu tư và giải pháp nâng hiệu quả xúc tiến tại khu vực phía Nam.

Cục Đầu tư nước ngoài ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng.

Các địa phương báo cáo những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, thu hút đầu tư nước ngoài, cùng những bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. Nội dung trao đổi cũng đề cập việc xây dựng, triển khai chương trình xúc tiến đầu tư, kết quả thực hiện và định hướng thời gian tới.

Đáng chú ý, một số thắc mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng đã được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp, nêu định hướng giải pháp thực hiện. Hoạt động đối thoại giúp doanh nghiệp phản ánh trực tiếp những vấn đề đang gặp phải, đồng thời tiếp cận hướng dẫn từ cơ quan chuyên môn trong quá trình triển khai dự án.

Cùng với trao đổi chính sách, Lâm Đồng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường và cơ hội đầu tư, tăng kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây cũng là dịp triển khai hoạt động hợp tác năm 2026 giữa tỉnh và VCCI, tăng cường phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài và các địa phương trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, Cục Đầu tư nước ngoài đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng; Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Cục Đầu tư nước ngoài ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 6/11, trong khuôn khổ hội nghị giao ban, sẽ diễn ra lớp tập huấn xúc tiến đầu tư dành cho cán bộ phụ trách công tác xúc tiến, quản lý đầu tư tại các địa phương. Thành phần tham gia gồm cán bộ sở tài chính, trung tâm xúc tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm mới của pháp luật về đầu tư, kỹ năng lễ tân khi tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư và định hướng ngoại giao kinh tế. Các phiên hỏi đáp được bố trí để học viên trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, làm rõ những nội dung cần vận dụng trong công tác tham mưu, xúc tiến và hỗ trợ nhà đầu tư.