Lâm Đồng: Tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông cho các doanh nghiệp vận tải

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý phương tiện, lái xe và việc chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, hướng dẫn các lái xe nâng cao ý thức tự giác, không sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện; tuân thủ quy định về tốc độ, tải trọng và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông Tuy Đức - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp vận tải

Dịp này, đại diện 8 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 23 lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và lái xe trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn xã Tuy Đức./.