Lâm Đồng: Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học

Trường học dọn dẹp vệ sinh, nhằm đảm bảo an toàn cho chọc sinh

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 05/11/2026; Công văn số 7876/BGDĐT-HSSV ngày 06/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường bảo đảm các điều kiện an toàn trường học; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp:

Tổ chức rà soát toàn diện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tất cả các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh. Tập trung kiểm tra, khắc phục triệt để nguy cơ mất an toàn tại các hạng mục: mạng lưới dây dẫn và thiết bị tiêu thụ điện; hệ thống gas tại bếp ăn tập thể; các phòng thí nghiệm, kho lưu trữ; đồng thời duy trì khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành có liên quan; chú trọng kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ, báo động, thoát nạn, tự bảo vệ và xử lý tình huống khẩn cấp phù hợp với từng độ tuổi, cấp học.

Chủ động rà soát điều kiện an toàn của cơ sở vật chất và khuôn viên trường học; kịp thời sửa chữa, gia cố, thay thế hoặc ngừng sử dụng các hạng mục, thiết bị xuống cấp, có nguy cơ gây tai nạn, thương tích. Cần rà soát việc bố trí, sắp xếp phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập; việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, thiết bị luyện tập thể dục, thể thao, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi trong lớp học và ngoài trời để bảo đảm an toàn.

Đặc biệt chú trọng kiểm tra cổng trường, tường bao, lan can, ban công, cây xanh, cảnh quan; xử lý cây có nguy cơ gãy, đổ; rào chắn, cách ly các khu vực đang thi công, sửa chữa và các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn trường học; thường xuyên tự rà soát, kiểm tra; chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi quản lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ mất an toàn vượt quá khả năng giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, phối hợp xử lý, khắc phục; không để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tối đa cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Công an tỉnh, Sở Y tế và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học và giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.../.