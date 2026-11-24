Lâm Đồng triển khai các biện pháp quản lý người nước ngoài trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm quy định khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, nhất là tại các loại hình homestay, căn hộ cho thuê, biệt thự du lịch và khách sạn nghỉ dưỡng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an rà soát việc khai báo tạm trú trực tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với các cơ sở lưu trú, sở yêu cầu thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến đầy đủ, chính xác, kịp thời; chủ động rà soát quy trình tiếp nhận, quản lý khách nước ngoài và cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có yêu cầu. Các cơ sở không tiếp tay, bao che hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ không hợp lệ hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần tăng cường quản lý tour, chương trình du lịch có khách nước ngoài, bảo đảm hoạt động đúng nội dung và quy định pháp luật; không để tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động lữ hành để thực hiện hành vi di cư, xuất nhập cảnh trái phép, cư trú hoặc lao động bất hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài, các đơn vị phải kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Việc triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép.