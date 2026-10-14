Lâm Đồng tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

BHXH tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Sở Y tế theo dõi, phân tích chi phí khám, chữa bệnh, kịp thời cảnh báo các cơ sở có mức chi tăng cao bất thường để kiểm tra, chấn chỉnh; kiên quyết từ chối thanh toán những khoản chi sai quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng hiệu quả kinh phí được giao, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi quỹ BHYT chi trả, không để người bệnh phải tự mua. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công khai giá dịch vụ y tế.

BHXH cơ sở Đinh Văn Lâm Hà tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Công an tỉnh tăng cường phòng ngừa, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT. Thanh tra tỉnh phối hợp kiểm tra việc khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng quỹ. UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các trạm y tế thực hiện nghiêm quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người bệnh.

Việc tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT, góp phần bảo đảm quyền lợi người tham gia và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.