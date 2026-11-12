Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo

Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia dọn dẹp vệ sinh, bóc gỡ biển quảng cáo sai quy định góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quảng cáo và văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, kiểm tra và xử lý những nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm.

Trọng tâm là quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm; quảng cáo không trung thực, gây hiểu nhầm về chất lượng, công dụng và sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” khi không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Các sở, ngành tăng cường quản lý nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Sở Y tế kiểm tra quảng cáo sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế. Sở Công thương phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến thương mại, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công trình quảng cáo, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định về xây dựng, hạ tầng giao thông.

Đối với quảng cáo trên môi trường mạng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện và phối hợp xử lý những nội dung có dấu hiệu vi phạm trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số.

Công tác kiểm tra chú trọng hoạt động quảng cáo có sử dụng người nổi tiếng, người có ảnh hưởng và người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý các hành vi lợi dụng quảng cáo để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền pháp luật về quảng cáo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh; chủ động rà soát bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình quảng cáo ngoài trời. Các địa phương cần kịp thời chấn chỉnh vi phạm về nội dung, vị trí, phương tiện quảng cáo, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.