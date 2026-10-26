Lâm Đồng tăng cường quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa đến năm 2030

Mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện giảm thiểu, tiến tới hạn chế sử dụng thường xuyên sản phẩm nhựa dùng một lần trong hội họp, hội nghị, sự kiện và hoạt động công vụ.

Lâm Đồng phấn đấu 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển

Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm có thể tái sử dụng hoặc sản phẩm thân thiện với môi trường; 100% siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện sử dụng bao bì thân thiện với môi trường hoặc giải pháp có thể tái sử dụng thay thế phù hợp cho hoạt động mua sắm của người dân.

Bên cạnh đó, các chợ truyền thống và cơ sở bán lẻ từng bước giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng túi, bao bì có thể tái sử dụng hoặc thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, kế hoạch cũng hướng tới 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Ngoài ra, tại các đô thị từ loại III trở lên và các khu đô thị mới, lượng chất thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế phải ít nhất 85% hoặc xử lý phù hợp theo quy định. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thực tế của tỉnh.

Đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương

Đồng thời, 100% chất thải nhựa phát sinh tại khu vực ven biển được thu gom, xử lý theo quy định; giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển.

Các khu bảo tồn biển thực hiện thường xuyên thu gom và xử lý rác thải nhựa 100% theo quy định; tăng cường kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa phát tán ra môi trường biển…

Để thực hiện những mục tiêu trên, UBND tỉnh đã triển khai 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời đề ra tiến độ thực hiện theo 2 giai đoạn 2026 - 2027 và giai đoạn 2028 - 2030. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hình thành và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế phối hợp; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đến năm 2030.