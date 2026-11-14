Lâm Đồng tăng cường quản lý giá dịch vụ du lịch dịp Festival Hoa và Tết Nguyên đán 2027

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng, thực hành chuẩn hóa nghiệp vụ ngành dịch vụ nhà hàng

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; công khai đầy đủ giá dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, khu vực lễ tân, quầy bán vé và trên các website, nền tảng bán hàng trực tuyến (nếu có).

Các đơn vị không được tự ý tăng giá, thu thêm phụ phí chưa công khai hoặc lợi dụng dịp lễ, tết và mùa cao điểm để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm giữ phòng, chèo kéo, ép giá khách du lịch.

Lâm Đồng tăng cường quản lý, kê khai và niêm yết giá dịch vụ trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt là dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Các đơn vị duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và trang thiết bị; thực hiện nghiêm quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ sở cần chủ động rà soát điều kiện kinh doanh, bố trí nhân lực phù hợp, sẵn sàng phục vụ du khách trong các dịp cao điểm.

Sở cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, công khai minh bạch thông tin giá; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát sinh biến động bất thường hoặc khó khăn, vướng mắc. Việc tăng cường quản lý giá nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Lâm Đồng.