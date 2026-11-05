Lâm Đồng tăng cường phòng ngừa tác động tiêu cực từ nhóm 'Con ghét bố mẹ'

Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình, sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các trường học phối hợp tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và tạo môi trường văn hóa lành mạnh

Trong đó, chú trọng hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa cha mẹ và con cái; lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng con. Đồng thời, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực tinh thần, các hành vi xúc phạm, áp đặt hoặc so sánh con cái gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ em.

Nội dung phòng ngừa tác động tiêu cực từ các hội, nhóm trên không gian mạng được lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. (Ảnh: Tư liệu)

Đối với các cơ quan báo chí, sở định hướng thông tin khách quan, nhân văn về những vấn đề liên quan đến nhóm “Con ghét bố mẹ”; chú trọng phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp giáo dục, phòng ngừa. Không giật tít, câu view, câu like; không khai thác, đăng tải nội dung tiêu cực hoặc hình ảnh, thông tin làm lộ danh tính, đời tư của trẻ em.

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, chọn lọc, kiểm chứng thông tin; nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phụ huynh và thanh thiếu niên, về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm. Nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong gia đình cũng được lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp.

Các trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho gia đình, trẻ em

Đặc biệt, sở khuyến khích các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết gia đình và cộng đồng.

Các địa phương, cơ sở thể thao được khuyến khích tổ chức sân chơi, hoạt động vận động thể chất, tạo điều kiện cho trẻ em, thanh thiếu niên giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng xã hội, hạn chế sự lệ thuộc quá mức vào không gian mạng.