Lâm Đồng tăng cường phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét

Sốt rét (Malaria) là một dạng bệnh nghiêm trọng có thể lây truyền. (Nguồn internet)

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp mắc sốt rét nội địa, có kết quả xét nghiệm dương tính với ký sinh trùng Plasmodium malariae.

Trước tình hình này, tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai biện pháp phòng bệnh, chú trọng những địa bàn có nguy cơ cao, bảo đảm phát hiện sớm, quản lý và điều trị kịp thời các trường hợp mắc.

Sở Y tế được giao rà soát kế hoạch phòng, chống sốt rét, tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở; tập huấn nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị cho nhân viên y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, tuân thủ phác đồ điều trị, hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng và tử vong.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền, công an và trạm y tế cấp xã rà soát, lập danh sách, tổ chức xét nghiệm và điều trị kịp thời khi phát hiện trường hợp nghi mắc. Các đơn vị quân đội đóng quân tại vùng rừng núi, vùng có sốt rét lưu hành cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các xã, phường, đặc khu củng cố hoạt động y tế cơ sở, bố trí nhân lực, kinh phí, thuốc, hóa chất và vật tư phục vụ phòng, chống sốt rét. Các địa phương phải vận động 100% hộ gia đình có người đi rừng, ngủ rẫy, lao động trong rừng và cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.

Người dân, nhất là những người thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy qua đêm, được khuyến cáo ngủ màn tẩm hóa chất cả ở nhà và trong rừng, nương rẫy; khi bị sốt không rõ nguyên nhân cần đến ngay trạm y tế để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Với sự phối hợp của các ngành, địa phương và cộng đồng, Lâm Đồng đặt mục tiêu kiểm soát, đẩy lùi bệnh sốt rét ngay trong quý IV/2026, tiến tới chấm dứt tình trạng lưu hành bệnh trên địa bàn từ năm 2027, góp phần thực hiện mục tiêu Việt Nam loại trừ sốt rét vào năm 2030.