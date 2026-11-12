Lâm Đồng tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc

Các tổ chức, cá nhân được khuyến cáo không thu gom, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm do cá nóc được triển khai sau khi tỉnh xem xét báo cáo nhanh của Sở Y tế về vụ ngộ độc xảy ra tại Tổ dân phố 12, phường Phú Thủy.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Phú Thủy cùng các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra và xử lý vụ việc; xác định nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm không để xảy ra những trường hợp tương tự.

Ngành Y tế được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, đặc biệt đối với những trường hợp diễn biến nặng. Khi cần thiết, các cơ sở y tế phải kịp thời hội chẩn, phối hợp hỗ trợ chuyên môn hoặc chuyển bệnh nhân đến cơ sở có đủ điều kiện điều trị.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên; thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân và kết quả điều tra, xử lý vụ việc để kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực khai thác và kinh doanh hải sản, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, cơ sở thu mua và kinh doanh hải sản nhận biết, loại bỏ cá nóc lẫn trong các loại hải sản ngay từ khâu khai thác, thu gom, sơ chế.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân được khuyến cáo không thu gom, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Công tác kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm thu mua, sơ chế và kinh doanh hải sản cũng phải được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về nguy cơ ngộ độc cá nóc và các biện pháp phòng ngừa. Công tác cảnh báo cần tập trung tại các địa bàn ven biển, khu vực có hoạt động khai thác, thu mua, sơ chế và kinh doanh hải sản; đồng thời vận động người dân không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, chủ động phản ánh các trường hợp thu gom, mua bán, chế biến cá nóc để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Riêng UBND phường Phú Thủy được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan hoàn tất công tác điều tra, xử lý vụ ngộ độc tại Tổ dân phố 12; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo trực tiếp trong cộng đồng dân cư, nhất là các hộ ngư dân, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn.

Thông qua chỉ đạo này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần chủ động kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân./.