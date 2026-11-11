Lâm Đồng tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc

Ông Nguyễn Quang Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi bệnh nhân ngộ độc thực phẩm cá nóc. (Ảnh: Trang Hiếu)

Ngày 11/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ký Công văn số 19759 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên trong cá nóc.

Ngành y tế phải bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị để cấp cứu, điều trị bệnh nhân, nhất là các trường hợp diễn biến nặng; đồng thời, theo dõi sát tình hình sức khỏe và cập nhật kết quả xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân và các cơ sở thu mua, kinh doanh hải sản nhận biết, loại bỏ cá nóc ngay từ khâu khai thác, thu gom, sơ chế; tuyệt đối không thu gom, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tại cảng cá, chợ và điểm thu mua, sơ chế hải sản để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh cảnh báo trên hệ thống thông tin cơ sở, chú trọng địa bàn ven biển và khu vực có hoạt động khai thác, kinh doanh hải sản.

Riêng UBND phường Phú Thủy khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý vụ việc và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, nhất là các hộ ngư dân, nhằm ngăn ngừa những vụ ngộ độc tương tự.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, trưa 8/11, ông B.V.R., trú tại tổ dân phố 12, phường Phú Thủy chế biến 2 con cá nóc mú nặng khoảng 6 kg thành món cá nóc um sả ớt và mời người thân, hàng xóm cùng ăn. Bữa ăn có 14 người thuộc 6 hộ gia đình tham dự.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, những người ăn cá bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê tay, chân, môi, miệng, đau đầu, chóng mặt, mệt, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Cả 14 người đều phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tính đến 16 giờ ngày 9/11, có 2 trường hợp đang điều trị hồi sức tích cực, trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy; 2 trường hợp có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được thở oxy theo dõi. 10 trường hợp còn lại có sức khỏe tạm ổn sau điều trị.

Qua điều tra ban đầu, Sở Y tế nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên Tetrodotoxin trong cá nóc mú. Đoàn điều tra không thể lấy mẫu thực phẩm do phần cá còn lại đã được gia đình tiêu hủy.