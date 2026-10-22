Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

Ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực học đường. (Ảnh: tư liệu)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực học đường; chú trọng phát huy ưu thế của mạng xã hội để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt cán bộ, công chức, người lao động chủ động quản lý chặt chẽ con em mình, kiên quyết không để con em mình tham gia, hưởng ứng các hoạt động bạo lực học đường; phối hợp với nhà trường có biện pháp giáo dục học sinh chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường.

Đối với lực lượng công an, UBND tỉnh yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, vụ việc có nguy cơ phát sinh bạo lực trong và ngoài nhà trường; phối hợp nhà trường và gia đình ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh phức tạp.

Thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường trên phạm vi cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 5 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, làm 8 học sinh bị thương, 1 học sinh tử vong.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tài khoản, hội nhóm có nội dung kích động, thách thức, hẹn đánh nhau, phát tán hình ảnh bạo lực hoặc xúc phạm, đe dọa học sinh để phối hợp xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Các trường học phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ cho học sinh

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ cho học sinh; xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

Trên cơ sở nội dung phối hợp thống nhất, nhà trường thông tin, hướng dẫn phụ huynh phối hợp quản lý, giáo dục con em; phân công cán bộ phối hợp với nhà trường, tham dự chào cờ đầu tháng để tuyên truyền, kịp thời nắm danh sách học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm cao. Qua đó triển khai biện pháp phòng ngừa, giáo dục, can thiệp sớm.

Tiết học ngoại khóa tại một trường tiểu học ở Lâm Đồng

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, xử lý nghiêm các trường hợp mang hung khí đến trường; tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không tham gia, không cổ vũ, không quay phim, phát tán hình ảnh bạo lực học đường.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo toàn diện việc phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn; gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phải rà soát các địa điểm xung quanh trường học, khu vực công cộng có nguy cơ xảy ra tụ tập, đánh nhau, gây rối, sử dụng hung khí liên quan đến học sinh để chủ động phòng ngừa.

Địa phương cần phối hợp với nhà trường, gia đình quản lý, giúp đỡ học sinh có nguy cơ tham gia hoặc bị ảnh hưởng bởi bạo lực học đường, nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bỏ học, cư trú không ổn định; thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về bạo lực học đường; bảo mật người cung cấp thông tin; chỉ đạo tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ học sinh là nạn nhân, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện vụ việc.