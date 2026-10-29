Lâm Đồng tăng cường phối hợp, siết chặt quản lý, bảo vệ rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ rừng sáng 29/10

Ngày 29/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng, đồng thời sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng.

Vi phạm rừng, đất lâm nghiệp còn phức tạp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng hiện có hơn 1,112 triệu ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 45,9%. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai thông qua tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và phối hợp giữa các lực lượng.

Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.180 cuộc tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính sách khoán bảo vệ rừng được thực hiện trên hơn 301.000 ha, với sự tham gia của hàng nghìn hộ gia đình và tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Thanh Sơn tóm tắt công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Từ ngày 11/12/2025 đến ngày 14/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 430 vụ vi phạm, trong đó có 209 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại gần 36 ha rừng. Có 163 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Vi phạm đất đai tại các khu vực lâm nghiệp cũng là vấn đề đáng lo ngại. Đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 372 vụ vi phạm, với tổng diện tích vi phạm hơn 86 ha.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng trao đổi về một số bất cập trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng

Sau một năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 30/9/2025, các lực lượng đã tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra và phối hợp xử lý vi phạm.

Trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026, lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý 496 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 236 vụ phá rừng, với diện tích hơn 38 ha. Đối với vi phạm đất đai, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã chuyển cấp xã xử lý 524 vụ, liên quan hơn 185 ha đất.

Lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị chủ rừng tại Lâm Đồng dự và theo dõi tại hội nghị

Dù vậy, hoạt động phối hợp tại một số địa bàn chưa thường xuyên. Việc trao đổi thông tin, theo dõi kết quả xử lý có lúc còn chậm. Một số chủ rừng chưa chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra hoặc phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Quy trình lập hồ sơ, xử lý vi phạm giữa các địa phương cũng chưa thống nhất.

Siết trách nhiệm, nâng hiệu quả quản lý

Trong phát triển rừng, đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 7.048 ha, đạt 106,5% kế hoạch. Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỉnh định hướng phát triển kinh tế rừng theo hướng đa giá trị, gắn bảo vệ rừng với du lịch sinh thái, phát triển dược liệu dưới tán rừng và dịch vụ môi trường rừng.

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Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước tiên về việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm trên diện tích được giao quản lý. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý thiếu đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, kiểm soát các điểm nóng, kịp thời phát hiện hành vi lấn chiếm đất rừng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những vụ việc đủ căn cứ phải được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, kể cả xử lý hình sự. Các địa phương cần rà soát vụ việc tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu siết trách nhiệm, nâng hiệu quả quản lý và phát triển rừng

Tỉnh cũng cần rà soát tổ chức bộ máy, nhân lực, chế độ chính sách và trang thiết bị cho lực lượng bảo vệ rừng. Đồng thời, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình xử lý vi phạm để thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ trong tuần tra, giám sát cần được đẩy mạnh, gắn với nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và phục hồi diện tích bị xâm hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo. Kết quả quản lý, bảo vệ rừng phải gắn với trách nhiệm của từng địa phương, chủ rừng và người đứng đầu, tạo chuyển biến thực chất trong bảo vệ tài nguyên rừng và phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững.

Các đại biểu dự và theo dõi phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại các điểm cầu trực tuyến