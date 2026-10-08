Lâm Đồng tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Quang cảnh Hội nghị ký kết phối hợp quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030

Lâm Đồng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo cùng sinh sống. Do đó, quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với bảo đảm ANTT có vai trò quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo chương trình ký kết, 4 cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phát huy chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Các bên phối hợp triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị định của Chính phủ và đề án của Thủ tướng Chính phủ có liên quan; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về ANTT.

Các cơ quan cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Theo chương trình, định kỳ hằng năm, 4 cơ quan phối hợp đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 tạo cơ sở để các cơ quan tăng cường trách nhiệm, chia sẻ thông tin, phát huy thế mạnh từng ngành, góp phần giữ vững ANTT, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.