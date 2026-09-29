Lâm Đồng: Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm và các chủ rừng đã có sự phối hợp nhất định trong tuần tra, kiểm tra - Ảnh minh họa

Cùng tham dự hội nghị, có Công an xã, Ban CHQS xã, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND, đại diện Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Đam Rông, Tà Đùng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Sêrêpốk và Ban QLRPH Đắk G’Long - Gia Nghĩa, các bên đã đánh giá toàn diện công tác phối hợp trong thời gian qua.

Vùng giáp ranh giữa ba xã Tà Đùng, Đam Rông 1 và Đam Rông 2 là địa bàn rộng, địa hình phức tạp, xa trung tâm, có nhiều tuyến đường rừng, đường xương cá khó tiếp cận nhưng lại thuận lợi cho việc tẩu tán lâm sản, khoáng sản khai thác trái phép. Đây cũng là nơi chịu áp lực lớn từ di cư tự do và tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy khi giá trị nông sản tăng cao - một thách thức trực tiếp đối với mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững và giữ gìn hệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn.

Những kết quả bước đầu

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, UBND 03 xã đã quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý dân cư, tài nguyên thiên nhiên. Việc trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh từng bước được quan tâm.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm và các chủ rừng đã có sự phối hợp nhất định trong tuần tra, kiểm tra, bước đầu chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý dân cư, khai thác khoáng sản trái phép và lấn chiếm đất rừng.

Công tác phối hợp liên xã được xác định là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, thống nhất cao, nhất là trong kiểm soát địa bàn và trao đổi thông tin về đối tượng, phương tiện có dấu hiệu vi phạm tại khu vực giáp ranh.

Vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra tình hình khu vực giáp ranh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong mùa mưa. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng có chiều hướng gia tăng.

Nguyên nhân được chỉ ra gồm: Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn; phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng trong việc trao đổi thông tin và vận chuyển khoáng sản. Cùng với đó, việc tổ chức tuần tra, kiểm tra tại khu vực giáp ranh có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục; lực lượng, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát còn hạn chế. Áp lực dân di cư tự do và việc giá nông sản tăng cao đã thúc đẩy người dân lấn, chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp, gây ảnh hưởng đến quy hoạch lâm nghiệp và định hướng nông nghiệp hữu cơ.

Thống nhất 6 nhóm giải pháp trọng tâm

Trên cơ sở thảo luận, Chủ trì Hội nghị đã kết luận và thống nhất 6 nội dung chỉ đạo thực hiện:

Thống nhất xây dựng Kế hoạch phối hợp ra quân kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tại khu vực giáp ranh, tập trung vào quản lý dân cư, bảo vệ rừng và ngăn chặn khai thác khoáng sản trái pháp luật. Cụ thể: Tháng 9/2026 do xã Đam Rông 1 chủ trì; tháng 10/2026 do xã Tà Đùng chủ trì; tháng 11/2026 do xã Đam Rông 2 chủ trì.

Giao Công an các xã chủ trì nắm tình hình, xác minh các đối tượng đầu nậu, thu mua, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; làm rõ đường dây có dấu hiệu tổ chức, móc nối, bao che để xử lý nghiêm. Chủ động bố trí lực lượng mật phục, mai phục tại các tuyến, khu vực tập kết, mua bán trọng điểm.

Đề nghị các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng - với vai trò chủ rừng - chủ động lập chốt kiểm tra, ngăn không cho các đối tượng đưa phương tiện, nhiên liệu vào lâm phần để khai thác trái phép. Đồng thời xác định các khu vực trọng điểm, “điểm nóng” về phá rừng, khai thác khoáng sản để đề xuất UBND xã, Công an, Hạt Kiểm lâm phối hợp xử lý.

Giao Công an các xã quản lý chặt chẽ dân cư, rà soát đối tượng cần theo dõi. Các đơn vị chủ rừng, Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm và Ban công tác Mặt trận các thôn giáp ranh tổ chức tuyên truyền, vận động và cho ký cam kết không phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái pháp luật. Khi phát hiện vi phạm thuộc địa giới hành chính mình, các xã kịp thời thông tin cho xã bạn để phối hợp xử lý.

Thống nhất tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp trong tháng 12/2026 tại xã Tà Đùng, nhằm đánh giá kết quả các đợt ra quân, công tác trao đổi thông tin, làm rõ tồn tại, khó khăn và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Giao Phòng Kinh tế các xã làm đầu mối tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp ra quân; giao Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực khoáng sản, lâm nghiệp các xã chủ động trao đổi thông tin, thống nhất phương án và tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo UBND các xã.

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng của 03 xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc bỏ sót địa bàn.

Từ góc độ nông nghiệp hữu cơ, việc giữ vững diện tích rừng phòng hộ, ngăn chặn lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp ồ ạt chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, duy trì đa dạng sinh học và tạo ra vùng nguyên liệu sạch cho sản xuất hữu cơ. Khi rừng được quản lý chặt chẽ, người dân được tuyên truyền, ký cam kết và được định hướng canh tác bền vững trên diện tích đất hợp pháp, đó sẽ là nền tảng để chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn có giá trị cao hơn, thay vì chạy theo lợi ích trước mắt.

Việc ba xã vùng lõi Tây Nguyên thống nhất cơ chế tuần tra, kiểm soát liên xã được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất, góp phần giữ vững an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đất đai - hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững./.