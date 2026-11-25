Bộ Nội vụ tập huấn về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại Lâm Đồng

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Việc phối hợp nhằm bảo đảm các vụ việc được tiếp nhận, xử lý kịp thời, an toàn, đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót người bị bạo lực; đồng thời, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ.

Công tác phòng ngừa được thực hiện thông qua truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và không có bạo lực. Nội dung này được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phụ nữ, trẻ em và các nhóm có nguy cơ cao bị bạo lực trên cơ sở giới.

UBND cấp xã giữ vai trò đầu mối phối hợp bảo đảm an toàn, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực; kết nối người bị bạo lực tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, học nghề, việc làm và trợ giúp xã hội. Sau khi kết thúc hỗ trợ trực tiếp, địa phương tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình tại cộng đồng nhằm phát hiện nguy cơ bạo lực tái diễn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm an toàn và hỗ trợ người bị bạo lực; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, kết nối chuyển gửi người bị bạo lực đến các cơ sở trợ giúp phù hợp.

Về trách nhiệm cụ thể, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Công an tỉnh chủ trì tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác và điều tra các vụ việc theo quy định. Ngành y tế thực hiện tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý ban đầu; ngành tư pháp triển khai trợ giúp pháp lý; ngành giáo dục lồng ghép nội dung bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trong hoạt động dạy học…

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được giao xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng thời lượng tin, bài, video tuyên truyền và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo kết quả hằng năm về Sở Nội vụ trước ngày 1/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2026.