Lâm Đồng tăng cường phối hợp liên ngành phòng, chống bệnh dại

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Buổi tập huấn với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là cán bộ các Trạm y tế, lực lượng thú y và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại. Trong đó, khoảng 99% các trường hợp mắc bệnh dại ở người, chó là tác nhân truyền virus lây truyền từ chó. Đáng lo ngại, khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh dại sẽ gây tử vong gần như 100% trường hợp.

Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn ghi nhận khoảng 70 - 90 trường hợp tử vong do dại.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây từ động vật sang người. Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi bệnh đã phát, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn được xử lý vết thương đúng cách và tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại kịp thời.

Vì vậy, việc phát hiện, giám sát và quản lý các trường hợp bị động vật cắn có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng, chống bệnh dại.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Lâm Đồng, tình hình bệnh dại vẫn còn diễn biến đáng lo ngại. Theo báo cáo chuyên ngành, từ năm 2022 đến tháng 9/2026, toàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, khu vực Bình Thuận cũ có 23 trường hợp, khu vực Đắk Nông cũ có 5 trường hợp.

Đáng chú ý, có 2 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi, 10 trường hợp là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cả 28 trường hợp đều không được tiêm phòng sau khi bị phơi nhiễm.

BS CKII Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tiêm phòng và nâng cao nhận thức của người dân. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 46.249 lượt người tiêm vắc xin phòng dại; riêng 9 tháng năm 2026 có 39.412 lượt. Hiện tỉnh có 128 điểm tiêm vắc xin phòng dại do Sở Y tế quản lý.

Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng BS CKII Lê Văn Hồng phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn không ít khó khăn. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó, mèo chưa đạt mục tiêu tối thiểu 80%; một bộ phận người dân còn chủ quan, không khai báo hoặc không đến cơ sở y tế tiêm phòng sau khi bị cắn. Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ tiêm phòng cũng còn hạn chế.

Thực tế này cho thấy, phòng, chống bệnh dại không thể chỉ dựa vào ngành y tế mà cần sự phối hợp chặt chẽ với ngành thú y.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn phòng và điều trị dự phòng bệnh dại ở người; cơ chế phối hợp liên ngành y tế thú y trong lấy mẫu, giám sát, cơ chế vận chuyển mẫu bệnh phẩm ở người và động vật; an toàn sinh học khi lấy mẫu, vận chuyển bệnh phẩm nghi dại...

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cách giám sát người bị chó, mèo cắn đến tiêm chủng, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh dại. Qua đó, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, quản lý tốt hơn các trường hợp phơi nhiễm và chủ động ngăn chặn bệnh dại lây truyền từ động vật sang người.