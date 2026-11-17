Quang cảnh cuộc họp

Sáng 17/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út chủ trì họp với các đơn vị liên quan nghe báo cáo về vật liệu xây dựng, bãi thải phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo báo cáo Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 1, dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài gần 140 km. Trong đó, dự án đi qua địa phận Lâm Đồng gần 128 km, thuộc địa bàn 14 xã, phường.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp

Về nguồn vật liệu xây dựng, đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có nhu cầu về đất san lấp khoảng 7,3 triệu m³, đá xây dựng khoảng 80.000 m³, cát xây dựng hơn 11.000 m³.

Đối với đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có nhu cầu đất san lấp khoảng 9,24 triệu m³, đá xây dựng khoảng 1,87 triệu m³, cát xây dựng khoảng 345.000 m³.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương liên quan đề xuất nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình như: nâng công suất các mỏ, quy hoạch bãi thải…

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp

Liên quan đến vật liệu xây dựng phục vụ dự án, ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 cho rằng, khó khăn hiện nay không phải thiếu mỏ vật liệu, mà nhiều mỏ đã được quy hoạch nhưng chưa cấp phép.

Nhiều trường hợp mỏ được cấp phép nhưng do vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng… Giá cả, chi phí vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tình hình vật liệu xây dựng phục vụ dự án trên địa bàn

“Chúng tôi đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương rà soát, thẩm định để sớm trình phê duyệt hồ sơ đánh giá hiệu quả bô xít. Các nhà thầu thi công phối hợp với chủ mỏ nâng công suất khai thác mỏ, mở rộng khu vực khai thác”, ông Phát cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Hoài Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương thông tin, sau khi bị phê bình về chậm tiến độ dự án, thời điểm này, đơn vị tăng tốc trang thiết bị, nhân lực để tăng mũi thi công trên công trường. Đối với các bãi thải, dự án đã được chấp thuận khoảng 6 triệu m³ và đang đề xuất thêm.

Ông Dương Hoài Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đề xuất nâng cấp các mỏ khai thác

“Về nhu cầu vật liệu, chúng tôi đề xuất thêm một vị trí mỏ, với diện tích 12,15 ha ở xã Ninh Gia và giao trực tiếp cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CC1 triển khai. Doanh nghiệp đang đề xuất nâng cấp thêm 5 mỏ, tương ứng 560.000 m³ tại các thôn: Thái Sơn, Gần Reo…”, ông Thanh đề xuất.

Liên quan đến vật liệu xây dựng, đại diện đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã được bổ sung 14 vị trí bãi đổ thải. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp dự án phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đề xuất thêm các vị trí bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án.

Phó Giám đốc Sở Công thương Huỳnh Duy Khôi lý giải về tình hình thiếu vật liệu xây dựng hiện nay

Liên quan về bãi thải, vật liệu xây dựng, ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Công thương lý giải, trước đó, đã có 18 điểm mỏ vật liệu xây dựng để cung cấp cho 2 đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Mới đây, Sở chuyên ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành thêm 3 quyết định bổ sung thêm 11 điểm mỏ thuộc khu vực khoanh định không đấu thầu gồm: đá, vật liệu, cát.

Từ lúc UBND tỉnh ban hành quyết định khoanh định các khu vực điểm mỏ, đến nay, doanh nghiệp đầu tư 2 đoạn cao tốc chưa giới thiệu được đơn vị nào đấu giá khai thác. Trong khi, thủ tục, hồ sơ các mỏ bổ sung thông thoáng và rút ngắn thời gian hơn rất nhiều so với việc cấp phép một mỏ thông thường.

Các doanh nghiệp thuộc dự án Xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương tham dự cuộc họp

“Các điểm mỏ đã khoanh định rõ ràng, đề nghị nhà đầu tư dự án phải quan tâm thực hiện các bước tiếp theo. Quan trọng nhất là tích cực giới thiệu đơn vị khai thác có năng lực để thực hiện, bảo đảm kịp thời nguồn vật liệu phục vụ dự án”, ông Khôi nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, vật liệu xây dựng tại Lâm Đồng không thiếu, nhưng thiếu sự chủ động ban đầu của nhà đầu tư. Hầu hết, các vướng mắc từ mỏ khai thác, bãi thải… đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư nhưng cứ đẩy lên các sở, ngành, UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai, Lưu Hồng Long đề xuất ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, về phía các xã, phường nơi có dự án đi qua cho rằng, các doanh nghiệp dự án rà soát khu vực bãi thải, chủ động nguồn vật liệu. Đơn vị tư vấn tăng cường tỷ lệ điều phối, tận dụng tối đa vật liệu xây dựng trên tuyến phục vụ cho dự án.

Nhiều xã, phường đề xuất tăng cường công tác giám sát quá trình vận chuyển vật liệu, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Các nhà đầu tư cần giới thiệu cho doanh nghiệp đủ năng lực vào các vị trí, khu vực khoanh định các điểm mỏ theo quyết định của UBND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út khẳng định, vật liệu xây dựng trên địa bàn Lâm Đồng không thiếu. Điều quan trọng là phải thay đổi cách làm, tăng cường sự phối hợp, thống nhất phương án để giải quyết bất cập hiện nay. Còn nếu không có giải pháp căn cơ thì câu chuyện thiếu vật liệu xây dựng vẫn cứ tiếp diễn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út khẳng định, vật liệu xây dựng trên địa bàn Lâm Đồng không thiếu, quan trọng là các đơn vị liên quan phải thay đổi cách làm, cách triển khai

Các điểm mỏ đã có vị trí và khoanh định cụ thể. Các hướng ra đã được tính toán đầy đủ. Quan trọng nhất bây giờ là sự quyết tâm và thay đổi trong cách làm. Các đơn vị liên quan ngồi lại với nhau bàn bạc, xác định mấu chốt của vấn đề, từ đó, đi đến thống nhất và triển khai. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu, Sở Công thương phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương xác định tính khả thi của các mỏ được bổ sung nằm trong khu vực khoanh định không phải đấu thầu.

Trên cơ sở này, mỏ nào khả thi, thúc đẩy hoàn thiện pháp lý để đưa vào khai thác. Trường hợp các mỏ không khả thi phải loại bỏ và có phương án thay thế ngay.

Về phía doanh nghiệp dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út giao các đơn vị khẩn trương giới thiệu doanh nghiệp đủ năng lực, có kinh nghiệm để khai thác các điểm mỏ bổ sung.

Về phía Sở Công thương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về khâu hồ sơ, pháp lý, bảo đảm các đơn vị khẩn trương khai thác, đáp ứng nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đề xuất giải pháp bảo đảm vật liệu xây dựng phục vụ dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu Sở Công thương phối hợp với chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án, các địa phương kiểm tra thực tế các mỏ, từ đó, xác định rõ các mỏ đủ điều kiện để khẩn trương cấp phép.

Đối với doanh nghiệp dự án, đơn vị thi công làm việc với các chủ mỏ, động viên, ký hợp đồng để tăng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng hiện nay.