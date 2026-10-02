Lâm Đồng tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn du lịch

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh” chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, chỉ huy công an các xã, phường, đặc khu; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng nêu ý kiến tại hội nghị

Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 18 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1 triệu lượt, tăng 14,8%. Sự phát triển của hoạt động du lịch đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp, giữ gìn môi trường an toàn tại các điểm đến.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc vào dịp cuối tuần; ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ sau khi tu bổ; nâng cao trách nhiệm của hướng dẫn viên trong cung cấp thông tin chính xác về địa phương cho du khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, hạn chế xả rác; có biện pháp xử lý phù hợp đối với hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Công tác quản lý người nước ngoài tham gia các hội thảo tại địa phương cũng được trao đổi. Đại diện các đơn vị nghiệp vụ đã tiếp nhận, giải đáp kiến nghị và trao đổi hướng giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, Công an tỉnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh ký kết phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Trong đó, các đơn vị đề ra 8 nhiệm vụ hướng đến xây dựng điểm đến an toàn, mến khách.

Đại tá Phạm Thành Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh, an toàn du lịch cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Trong đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh có vai trò quan trọng trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nhận diện nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn du lịch; chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Các đơn vị, địa phương chú trọng bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và nơi tập trung đông du khách, góp phần tạo niềm tin cho du khách, thúc đẩy du lịch Lâm Đồng phát triển ổn định, bền vững.