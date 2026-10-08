Lâm Đồng tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn công tác; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Sau sáp nhập, tổ chức Công đoàn tỉnh Lâm Đồng quản lý, chỉ đạo hoạt động trên địa bàn rộng với 28 Công đoàn xã, phường, đặc khu và 1.072 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Toàn tỉnh hiện có 99.376 công nhân, viên chức, lao động, trong đó 97.809 đoàn viên Công đoàn.

Mô hình tổ chức mới được triển khai theo hướng giảm khâu trung gian, tăng tính trực tiếp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với cơ sở. Hoạt động Công đoàn cơ bản ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được duy trì.

Ông Đoàn Văn Sự, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2788-CV/TU, ngày 21/9/2026 về tăng cường lãnh đạo công tác tham gia xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tỉnh đặt mục tiêu thành lập công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp FDI chưa có tổ chức Công đoàn và ít nhất 85% doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên chưa có tổ chức Công đoàn.

Đối với việc thành lập Công đoàn Khu công nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng Đề án. Ngày 3/10/2026, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1910-CV/TU, giao Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh rà soát, báo cáo để xem xét chủ trương thành lập Công đoàn Khu công nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mô hình tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về tình hình quan hệ lao động trên địa bàn. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành và tổ chức Công đoàn tăng cường nắm tình hình công nhân, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc; chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc tổ chức lại hệ thống công đoàn cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn hoạt động tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị chưa vội thành lập công đoàn khu công nghiệp khi điều kiện thực tế chưa thật sự cần thiết; thay vào đó, nghiên cứu mô hình công đoàn khu vực trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước đây.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đề nghị đánh giá đầy đủ quy mô các khu công nghiệp, số lượng công đoàn cơ sở, đoàn viên và tác động của mô hình mới đối với công đoàn cơ sở tại xã, phường; đồng thời tính toán phương án tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh thêm biên chế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động để kịp thời xử lý.

Đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, gần đoàn viên, sát người lao động; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Thái Thu Xương lưu ý, Lâm Đồng cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Công đoàn Khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc