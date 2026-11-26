Lực lượng CSGT tuyên truyền cho các chủ phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi trên địa bàn xã Tánh Linh

Bám địa bàn, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Rạng sáng 24/10, khi tuần tra ven sông Dinh, đoạn qua thôn Nghĩa Tân, xã Hàm Tân, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, phát hiện một nhóm người dùng máy đào xúc đất lên 2 xe ben. Khi tổ công tác kiểm tra, cả 2 xe đã đầy đất.

Qua làm việc, chủ phương tiện thừa nhận đã thuê người lấy đất ven sông để san lấp nền nhà tại xã Tân Minh dù chưa được cấp phép. Tổ công tác bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an xã Hàm Tân tiếp tục xác minh, xử lý.

Bên cạnh tuần tra, phát hiện vi phạm, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 còn rà soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi trên địa bàn phụ trách. Qua nắm tình hình trên sông La Ngà, lực lượng chức năng xác định tại khu vực ven bờ thuộc thôn Biển Lạc, xã Tánh Linh có 2 phương tiện thủy đang neo đậu, không có số đăng ký và có gắn thiết bị bơm hút cát.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát

Từ kết quả rà soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị UBND xã và Công an xã Tánh Linh phối hợp xác định chủ sở hữu, người quản lý, địa điểm neo đậu, tình trạng đăng ký, đăng kiểm và hoạt động của các phương tiện.

Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, quản lý và khai thác khoáng sản; yêu cầu chủ phương tiện không sử dụng phương tiện để khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép và không tự ý cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị không đúng quy định.

Qua tuyên truyền, vận động, chủ một phương tiện đã tự giác tháo dỡ thiết bị bơm hút cát. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi việc chấp hành, kịp thời phát hiện trường hợp tái lắp đặt hoặc đưa phương tiện vào hoạt động trái phép.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã bắt quả tang 3 vụ, 5 đối tượng, 7 phương tiện sử dụng vào việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn được phân công phụ trách.

Trung tá Trần Quốc Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, đơn vị tập trung nắm chắc địa bàn, phương tiện, chủ sở hữu và thời gian hoạt động để xây dựng phương án kiểm soát phù hợp. Việc tuần tra tại những khu vực, khung giờ có nguy cơ xảy ra vi phạm được thực hiện song song với tuyên truyền, làm việc trực tiếp với chủ phương tiện. Cách làm này nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời chủ động loại bỏ những thiết bị có thể bị sử dụng vào khai thác khoáng sản trái phép.

Kiểm soát chặt đường bộ, đường thủy

Tuần tra tại điểm khai thác đất ở Hàm Tân và rà soát phương tiện neo đậu ở Tánh Linh là 2 trong nhiều vụ việc mà lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã triển khai trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông mà Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát gắn trên phương tiện thủy không đúng quy định

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động các lực lượng chức năng, trong đó CSGT giữ vai trò nòng cốt, phát hiện và xử lý phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm; phương tiện quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, hoán cải hoặc lắp đặt thiết bị bơm hút.

Việc kiểm tra còn tập trung vào hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vật liệu để phát hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát các tuyến sông, hồ, lòng hồ thủy điện, cửa sông, khu vực ven biển, cảng, bến thủy và những nơi có hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi. Các phương tiện được kiểm tra về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn, việc hoán cải, lắp đặt thiết bị bơm hút, chở quá vạch dấu mớn nước và nguồn gốc khoáng sản đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát gắn trên phương tiện thủy không đúng quy định

Trên đường bộ, hoạt động kiểm soát tập trung tại các tuyến ra vào khu vực mỏ, bến bãi, điểm tập kết, trạm trộn, công trình và dự án. Các xe vận chuyển đất, đá, cát, sỏi được kiểm tra về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thành thùng, tình trạng cải tạo phương tiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát tuyến, địa bàn, phương tiện và khung thời gian có nguy cơ xảy ra vi phạm để bố trí lực lượng phù hợp; tăng cường phối hợp Công an cấp xã và cơ quan chuyên môn kiểm tra từ khu vực khai thác, bến bãi, điểm tập kết.

Đối với phương tiện thủy lắp đặt thiết bị bơm hút không đúng quy định, chủ phương tiện được tuyên truyền, vận động tháo dỡ, đưa phương tiện về trạng thái ban đầu; trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.