Lâm Đồng tăng cường nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Theo báo cáo trong tháng 9, tình hình Nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, công tác nắm bắt dư luận xã hội từng bước được đổi mới về nội dung, phương thức, trở thành một kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Lâm báo cáo tình hình dư luận quan tâm trong ngành giáo dục thời gian qua

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn về điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và tham mưu xử lý những vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong 9 tháng, Ban đã thực hiện khoảng 20 báo cáo với 190 lượt thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Đáng chú ý, 2 cuộc thăm dò dư luận xã hội trực tuyến được tổ chức trong năm đã thu hút đông đảo người tham gia. Trong đó, cuộc khảo sát về tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thu hút 53.318 lượt người và cuộc khảo sát về mức độ quan tâm, nhận thức đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thu hút hơn 66.000 lượt người.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ngô Văn Sơn báo cáo tình hình dư luận xã hội địa phương quan tâm trong tháng qua

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: việc đổi mới phương thức nắm bắt dư luận chưa đồng đều. Trong đó, khả năng theo dõi, phân tích thông tin trên internet, nhất là mạng xã hội, của một bộ phận cộng tác viên còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong xác định vấn đề, cung cấp thông tin và xử lý dư luận có lúc chưa chủ động.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Thị Thanh Mai ghi nhận những ý kiến phản ánh sát thực tiễn của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai đề nghị các cộng tác viên tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân; tăng cường tuyên truyền chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp cùng các chính sách, pháp luật mới và văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương.

Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước nhằm kịp thời định hướng, cung cấp thông tin về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện.