Lâm Đồng tăng cường làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạ Huoai

Giai đoạn cuối năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và nâng cao hiệu quả điều hành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (đứng hàng trên, thứ 2 từ trái qua) nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, tồn đọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (đứng đầu tiên từ trái qua) kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Bình

Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, phấn đấu thu vượt tối thiểu 10 % dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 do HĐND tỉnh giao.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách và kịp thời xử lý, giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp chủ trương đầu tư mới; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, khai thác và xử lý tài sản công, nhất là nhà, đất dôi dư, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (ngoài cùng bên trái) trao đổi với người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Dương

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết cần được tăng cường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lâm Đồng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10% trở lên. Trong quý IV/2026, địa phương tập trung tối thiểu 12,88% và phấn đấu đạt 13,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành được phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh phải bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng. Đối với giám đốc, thủ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc (ngoài cùng bên trái) yêu cầu xã Nam Ban Lâm Hà cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, tồn tại

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Từng đơn vị chủ động rà soát, sắp xếp công việc khoa học, tập trung giải quyết kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ cấp bách, đột xuất và các công việc còn tồn đọng, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng (thứ 2 từ phải qua) trò chuyện với nhân viên VNPT làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Thạnh

Tất cả tăng cường tinh thần chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; tranh thủ bố trí thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong những tháng cuối năm 2026.

Trường hợp phát sinh nhiệm vụ cấp bách hoặc cần tập trung giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức hoặc đề xuất tranh thủ tổ chức các buổi làm việcngoài giờ hành chính, vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 1 luôn giữ thái độ niềm nở khi tiếp đón người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động, tranh thủ sắp xếp, bố trí lịch công tác đi kiểm tra thực địa, làm việc với các địa phương vào ngày thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết năm 2026, để tập trung xử lý các công việc như: giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách; sắp xếp tài sản công dôi dư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án khó khăn ngoài ngân sách...

Lâm Đồng đang tập trung hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội

Thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành, địa phương phân công cấp phó tổ chức đi kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các công việc tồn đọng thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và địa bàn quản lý tranh thủ vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần kể từ nay đến hết năm 2026.

Tất cả bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng ‘2 con số’ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất để kịp thời động viên, khích lệ và chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, xây dựng chương trình công tác của đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại các xã, phường, đặc khu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, bảo đảm khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.