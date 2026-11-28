Phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép

Thông tin với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Tiến Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, bên cạnh 2 mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép trên địa bàn, địa phương ghi nhận 2 vị trí có dấu hiệu khai thác đá trái phép tại tiểu khu 1524.

Cụ thể, tháng 6/2026, qua kiểm tra địa bàn, UBND xã Quảng Tân phát hiện ông N.X.T khai thác khoáng sản trái phép tại lô 20, khoảnh 2, tiểu khu 1524, thuộc bon Điêng Đu. Vụ việc được phối hợp xử lý, người vi phạm bị phạt 45 triệu đồng, tịch thu 83,64 m³ đá bazan. Giá trị phương tiện vi phạm hành chính được xác định là 330 triệu đồng.

Phóng viên Báo Công Thương tại điểm khai thác đá trái phép thuộc xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Liên, địa bàn xã rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn khiến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, nhu cầu đất san lấp phục vụ xây dựng nhà ở và công trình dân sinh lớn, trong khi một số đối tượng thường lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để khai thác, vận chuyển trái phép nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Có trường hợp đã bị lập biên bản, xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm tại vị trí cũ. Việc tạm giữ phương tiện như máy xúc, xe ben cũng gặp khó khăn khi chủ phương tiện vắng mặt hoặc không hợp tác.

Tại xã Tân Hà Lâm Hà, hoạt động khai thác đá trái phép cũng được địa phương phát hiện, xử lý. Ngày 23/11/2026, sau khi nhận tin báo về việc một số đối tượng thuê người đục đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực xóm Thác, thôn Đan Hà, tổ kiểm tra của xã đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 5 vị trí vi phạm. Trong đó, 4 vị trí khai thác đá chẻ trái phép và 1 vị trí có hành vi hủy hoại đất.

Con đường bị băm nát do các chuyến xe chuyên chở khoáng sản đi qua nên người dân đã cắm biển cảnh báo.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trạng, tịch thu 5.500 viên đá chẻ thành phẩm và tạm giữ một máy xúc. Phòng Kinh tế xã đang củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Hiện trường khai thác đá và thiết bị các đối tượng dùng để đục, chẻ đá tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Đơn cử, ngày 6/8/2026, UBND xã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-XPHC, xử phạt ông V.V.V (trú tại thôn Đan Hà) 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép. Ngoài phạt tiền, địa phương tịch thu 600 viên đá chẻ thành phẩm, tương đương 3,6 m³, cùng các dụng cụ khai thác; đồng thời yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực vi phạm.

Không chỉ tình trạng khai thác trái phép, hoạt động chế biến, tập kết khoáng sản cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu và hồ sơ pháp lý.

Bên trong cơ sở chế biến đá bazan của Công ty TNHH chế biến đá Mân Việt Việt Nam.

Ngày 22/10/2026, Đoàn kiểm tra UBND xã Quảng Tín kiểm tra cơ sở chế biến đá bazan của Công ty TNHH chế biến đá Mân Việt Việt Nam. Qua kiểm tra, doanh nghiệp chưa xuất trình được hồ sơ môi trường theo quy định, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lượng đá tập kết tại bãi và hồ sơ xây dựng, lắp đặt dây chuyền chế biến.

Đáng chú ý, khu đất doanh nghiệp thuê có mục đích sử dụng là đất kho bãi – dịch vụ nông sản nhưng thực tế được sử dụng để chế biến khoáng sản. Sau buổi kiểm tra, doanh nghiệp cam kết bổ sung hồ sơ nhưng chưa cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. UBND xã Quảng Tín đang tiếp tục mời đại diện doanh nghiệp làm việc để làm rõ và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Tăng cường kiểm soát, làm rõ trách nhiệm quản lý

Trước tình trạng vi phạm trong hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chỉ đạo nhằm siết chặt công tác quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Theo Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 15/1/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp xã trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Khi phát hiện hoạt động khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, chính quyền cấp xã phải tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vụ việc vượt thẩm quyền.

Hai điểm khai thác đá chỉ cách nhau chưa được 100m tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Chiếc máy xúc đưa các khối đá lên xe tải mang BKS: 49C-237.37

Ngày 1/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; rà soát các điểm nóng, hành vi khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất hoặc không đúng nội dung giấy phép để kịp thời xử lý. Công an tỉnh được giao tăng cường nắm tình hình, điều tra các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh và tàng trữ khoáng sản trái phép.

Gần đây nhất, ngày 10/11/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý khoáng sản, gắn với bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương nếu thiếu chủ động, buông lỏng quản lý hoặc chậm xử lý vi phạm.

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Lâm Đồng, việc kiểm tra, xử lý tại hiện trường cần được duy trì thường xuyên, đồng thời phải kiểm soát cả nguồn gốc khoáng sản trong khâu tập kết, chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó, trách nhiệm của chính quyền địa phương cần được gắn với hiệu quả quản lý thực tế, tránh tình trạng vi phạm tái diễn sau khi đã bị phát hiện, xử lý.