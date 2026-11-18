Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thời gian qua, công an các xã Hiệp Thạnh, Quảng Lập, Đạ Huoai 2 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Tại xã Hiệp Thạnh, tối 16/11, công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát cố định, kiểm tra nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua kiểm tra hơn 450 lượt người điều khiển phương tiện, tổ công tác phát hiện 4 trường hợp vi phạm, gồm 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và một trường hợp điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý cả 4 trường hợp, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô.

Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, đúng quy trình. Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân về tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Tại xã Quảng Lập, công an xã phối hợp với Tổ công tác số 5, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Hoạt động tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân về những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng rượu, bia rồi lái xe, nhất là tình trạng suy giảm khả năng tập trung, phán đoán và phản xạ.

Trong khi đó, tại xã Đạ Huoai 2, công an xã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, tập trung kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng chú trọng phát hiện, xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm khác.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm nồng độ cồn, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Các trường hợp đều được lập biên bản theo quy định.

Việc tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thời gian tới, công an các xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia hoặc khi trong cơ thể có chất ma túy; không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm và các quy tắc giao thông đường bộ.

Mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.