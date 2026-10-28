Lâm Đồng tăng cường kiểm soát thiết bị bay không người lái quanh sân bay Liên Khương

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. (Ảnh: Tư liệu)

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn được các cấp, ngành và lực lượng chức năng quan tâm triển khai, góp phần duy trì môi trường hàng không an toàn, ổn định, phục vụ hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Tuy nhiên, tình hình sở hữu, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác như: flycam, máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân chưa được cấp phép; diều, đèn trời, đèn chiếu tia laser, pháo hoa, thiết bị đèn chiếu công suất lớn... tiềm ẩn nguy cơ rất lớn uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, nhất là đối với khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xác định công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi sử dụng UAV cùng các thiết bị, vật thể có nguy cơ đe dọa hàng không là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần sự phối hợp của nhiều lực lượng và sự tham gia của toàn xã hội.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý vi phạm; không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là hoặc chậm trao đổi thông tin khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thuộc địa bàn 15 xã, phường, gồm: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô, D'ran và Xuân Trường - Đà Lạt.

Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình sử dụng UAV và các thiết bị, vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay, tập trung tại những xã, phường nằm trong hoặc tiếp giáp khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan trong quản lý vùng trời, xác minh, xử lý các hoạt động bay có dấu hiệu vi phạm. Riêng Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương có trách nhiệm rà soát, đánh giá nguy cơ thiết bị bay không người lái và các vật thể khác xâm nhập khu vực cấm bay; tăng cường giám sát, ghi nhận và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.