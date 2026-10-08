Lâm Đồng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc tiếp xã giao Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) do Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA làm Trưởng đoàn

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đoàn công tác đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của địa phương; thảo luận các cơ hội hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc hoan nghênh Đoàn công tác VKBIA và các đối tác Hàn Quốc đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA phát biểu tại buổi làm việc

Lâm Đồng mong muốn thông qua các hoạt động kết nối sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, nhất là trong những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp 2 bên.

Đại diện chính quyền, nghị sĩ một số địa phương của Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Đoàn công tác, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA, cho biết VKBIA mong muốn đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Việc đoàn có sự tham gia của đại diện chính quyền, nghị sĩ một số địa phương của Hàn Quốc cùng nhiều doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để các bên tìm hiểu, xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể.

Đại diện chính quyền, nghị sĩ một số địa phương của Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi tiếp, đại diện các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng giới thiệu những lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời chia sẻ các tiềm năng có thể kết nối với Lâm Đồng.

Trong đó, các đối tác quan tâm đến cơ hội hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, cà phê, thương mại, du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Đại diện phía Hàn Quốc đánh giá Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm đặc trưng có giá trị và du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực có khả năng tạo ra sự bổ trợ giữa thế mạnh của địa phương với kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và mạng lưới doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đại diện chính quyền, nghị sĩ một số địa phương của Hàn Quốc tham dự buổi làm việc

Các đại biểu thống nhất cho rằng, để nâng cao hiệu quả hợp tác, cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, xác định những dự án, sản phẩm và lĩnh vực cụ thể để từng bước triển khai hợp tác thực chất, lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn công tác VKBIA và các đối tác Hàn Quốc

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đoàn công tác VKBIA và các đối tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm