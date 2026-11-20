Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc (bên phải), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) do ông Hwang Myeong-seok, Phó Tỉnh trưởng phụ trách hành chính tỉnh Gyeongsangbuk làm Trưởng đoàn

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chào mừng đoàn công tác tỉnh Gyeongsangbuk đến thăm và làm việc tại Lâm Đồng; đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của địa phương

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, khí hậu đa dạng, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến, năng lượng và du lịch.

Đồng chí mong muốn hai địa phương tăng cường trao đổi, kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao khoa học, công nghệ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Ông Hwang Myeong-seok, Phó Tỉnh trưởng Phụ trách hành chính tỉnh Gyeongsangbuk giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hwang Myeong-seok cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gyeongsangbuk.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn 2 địa phương tăng cường trao đổi, kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao khoa học, công nghệ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chế biến và tiêu thụ nông sản

Trên cơ sở lợi thế và kinh nghiệm phát triển của địa phương, ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Lâm Đồng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch; qua đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức và người dân 2 địa phương.

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) tham dự buổi làm việc

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu hai bên đã trao đổi, thảo luận về các cơ hội hợp tác cụ thể, định hướng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gyeongsangbuk.

Quang cảnh buổi làm việc

Hai bên kỳ vọng việc tăng cường giao lưu, kết nối sẽ tạo nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm