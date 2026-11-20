Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp và làm việc với bà Manuela Spörl, Chủ tịch Tập đoàn Südwolle Group (Cộng hòa Liên bang Đức)

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út chào mừng bà Manuela Spörl và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng; đồng thời thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt - đơn vị thuộc Tập đoàn Südwolle Group tại Lâm Đồng, góp phần phát triển ngành công nghiệp dệt may, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Bà Manuela Spörl, Chủ tịch Tập đoàn Südwolle Group cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Lâm Đồng đối với doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Bá Út khẳng định, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, ổn định và lâu dài trên địa bàn. Tỉnh mong muốn tập đoàn tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới, tăng cường gắn kết và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, bà Manuela Spörl cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Lâm Đồng đối với doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua.

Bà Manuela Spörl đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương, đồng thời giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động đầu tư của Tập đoàn Südwolle Group trên thế giới cũng như tại Việt Nam; thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt tại Cụm công nghiệp Phát Chi và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Tập đoàn Südwolle Group thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển và khả năng mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Lâm Đồng; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, cũng như các giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường sự gắn bó với địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Tập đoàn Südwolle Group thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng đến quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Tập đoàn Südwolle Group chụp ảnh lưu niệm