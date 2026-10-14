Lâm Đồng tăng cường giám sát sạt lở tại khu vực hồ chứa Đắk Lông Thượng

Các cơ quan chức năng địa phương đang tích cực theo dõi sát diễn biến và triển khai các giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

Tình trạng sụt lún, sạt lở xảy ra tại khu vực ven hồ chứa nước Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Theo UBND xã Bảo Lâm 2, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/9 đến rạng sáng 18/9 đã gây sụt lún, sạt trượt tại khu vực đất nông nghiệp và tuyến đường quản lý, vận hành hồ Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10. Qua kiểm tra thực địa ngày 22/9, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vết nứt rộng 0,2-0,3 m, sâu 0,2-1,2 m trên đoạn đường dài khoảng 200 m, cách tràn xả lũ khoảng 1,2 km. Tuyến đường đất này cao hơn mặt nước hồ khoảng 5-7 m. Tại sườn đồi tiếp giáp đường vận hành, một cung trượt dài khoảng 200 m hình thành đã ảnh hưởng đến diện tích đất khoảng 1,5 ha. Mặt đất tại đỉnh cung trượt xuất hiện độ chênh lệch sụt lún từ 0,5-1,5 m; nhiều vết nứt kéo dài ngang sườn đồi làm đứt gãy, hư hỏng một số đoạn đường bê tông do người dân tự xây dựng.

Trong khu vực bị ảnh hưởng có 3 căn nhà tiền chế xây dựng không phép để làm homestay, hiện không có người ở; 15 cây sầu riêng đang cho thu hoạch, 10 cây tùng và 76 cây thông. Đến nay, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chuyên môn, mưa lớn kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm giảm khả năng ổn định của sườn dốc, gia tăng nguy cơ trượt lở. Nền địa chất khu vực chủ yếu là đất bazan có tính liên kết kém, bở rời. Đây cũng là nơi từng xảy ra sụt lún, sạt lở vào năm 2012, người dân gọi là khu vực “núi lở”. Bên cạnh yếu tố thời tiết và địa chất, hoạt động san gạt đất làm nhà, mở đường bê tông trên sườn đồi có độ dốc lớn cũng góp phần làm thay đổi hiện trạng địa hình, gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Trước tình hình trên, ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra an toàn đập và khu vực bị ảnh hưởng. Tiếp đó, ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các chuyên gia của Trường Đại học Thủy lợi và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng.

Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng đã tổ chức đào rãnh thu gom nước mặt, phủ bạt tại các vị trí nứt nhằm hạn chế nước mưa thấm sâu vào đất. UBND xã Bảo Lâm 2 cắm biển cảnh báo tại hai đầu tuyến đường, hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông; đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực vào ban đêm, khi mưa lớn hoặc thời tiết diễn biến bất thường và thông báo các hộ dân khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

Xuất hiện điểm nứt, sụt lún tại khu vực ven hồ chứa nước Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, qua đối chiếu các quy định hiện hành, tình trạng sạt trượt tại khu vực chưa đáp ứng điều kiện pháp lý để ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tuy nhiên, các vết nứt vẫn tiếp tục sụt lún, nếu mưa lớn kéo dài, sạt trượt có thể làm hư hỏng tuyến đường vận hành, gây gián đoạn giao thông và bồi lấp một phần lòng hồ. Trước nguy cơ này, Trạm khai thác thủy lợi Bảo Lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sụt lún, sạt trượt tại tuyến đường vận hành và khu vực đồi đất liền kề; đồng thời tính toán phương án tích nước phù hợp, vừa bảo đảm an toàn công trình vừa đáp ứng nhu cầu tưới trong mùa khô sắp tới.

Hồ Đắk Lông Thượng được xây dựng từ năm 2007, dung tích chứa hơn 11 triệu m3 nước, bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng hơn 2.000 ha cà phê và các loại cây trồng của người dân trên địa bàn các xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.