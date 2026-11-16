Lâm Đồng tăng cường giám sát, điều hành bằng kết quả

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công tập trung toàn lực cho tiến độ dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Sau hơn 2 tháng đưa phần mềm theo dõi vào vận hành, kết hợp siết chặt kiểm tra, giám sát và làm việc trực tiếp với cơ sở, mọi đầu việc tại Lâm Đồng đều được lượng hóa thành nhiệm vụ cụ thể.

Nhiều nhiệm vụ được ấn định mốc hoàn thành rõ ràng và đặt dưới cơ chế kiểm đếm, đánh giá tiến độ thường xuyên. Nhờ đó, kỷ luật báo cáo và tinh thần trách nhiệm trong toàn hệ thống được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, thiết lập cơ chế giám sát mới chỉ là bước đầu. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thẳng thắn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phát huy cao độ tính tự chủ, giải quyết dứt điểm công việc thuộc thẩm quyền. Tinh thần chỉ đạo rất dứt khoát: tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại hay né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (đi giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thi công hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết) vào ngày thứ bảy (31/10/2026)

Đặc biệt, đối với các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh đặt ra yêu cầu sàng lọc khắt khe từ khâu chọn nhà thầu có năng lực thực chất đến việc kiểm soát chặt chất lượng và tiến độ thi công.

Quan điểm xuyên suốt của người đứng đầu UBND tỉnh là không chấp nhận tình trạng "hứa suông" mà không hành động. Bất kỳ nhà thầu nào yếu kém hoặc chủ đầu tư nào thiếu trách nhiệm đều phải sẵn sàng thay thế. Lâm Đồng kiên quyết không để sự trì trệ của một cá nhân hay tổ chức làm chậm nhịp tăng trưởng chung của cả tỉnh.

Một ví dụ, mới đây, việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng số 1 Trường Thành - đơn vị thi công cầu Ba Cản thuộc gói thầu số 7 (dự án Xây dựng thay thế 5 cầu yếu) là một động thái đáng chú ý trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương đầu tư công của tỉnh.

Dự án Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đến tỉnh lộ 683 qua địa bàn xã Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ

Trước đó không lâu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 quyết định chấm dứt hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Ánh Tuyển, đơn vị thi công gói thầu cầu Phước Cát thuộc gói thầu số 7 (dự án Xây dựng thay thế 5 cầu yếu) và Công ty TNHH Phương Hoàng Mai, đơn vị thi công gói thầu số 7 (dự án Nâng cấp tuyến ĐT721). Song song đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng đã xử phạt một số nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

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Việc mạnh tay chấm dứt hợp đồng, xử phạt các nhà thầu vi phạm là minh chứng rõ nét cho thấy kỷ luật dự án tại Lâm Đồng không còn nằm trên giấy mà đã được cụ thể hóa bằng chế tài thực tế.

Đây cũng chính là thông điệp nhất quán của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười. Đó là mọi cam kết về tiến độ và chất lượng phải được thực thi nghiêm túc. Năng lực nhà thầu phải được đo đếm bằng sản phẩm thực tế chứ không phải qua bộ hồ sơ đẹp hay những lời hứa suông.

Nhà thầu thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Cách làm quyết liệt này đang từng bước lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng, bảo đảm từng đồng vốn ngân sách phát huy tối đa hiệu quả. Để mỗi công trình về đích đều chuẩn chất lượng, đúng tiến độ và phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân.

Nhận diện hạn chế, xác định rõ trách nhiệm

Đáng chú ý, sự điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh không chỉ là thúc đẩy đà tăng trưởng, mà còn ở thái độ quyết liệt, không bao che hay né tránh khuyết điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo khi kiểm tra thực tế về tiến độ thi công dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Tại mỗi kỳ giao ban hằng tuần đánh giá nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu "hụt" tiến độ, cùng những đơn vị được điểm tên đều được bóc tách thẳng thắn bằng số liệu cụ thể. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm đến từng tập thể, địa phương và cá nhân người đứng đầu.

Việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cho thấy quyết tâm đưa kỷ luật, kỷ cương hành chính vào thực chất. Điều này đã khắc phục tình trạng giao việc nhưng không kiểm tra, đôn đốc hoặc không xác định rõ trách nhiệm khi nhiệm vụ không hoàn thành.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp thực địa dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681 qua địa phận xã Thuận An

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chuyển từ tư duy chú trọng đầu vào sang kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra. Nghĩa là một đơn vị có thể hoàn thành hồ sơ, thủ tục đúng quy định nhưng nếu sản phẩm cuối cùng không bảo đảm chất lượng, công năng, mỹ thuật thì không thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước người dân. Bởi người dân là đối tượng trực tiếp thụ hưởng công trình, đất đai, chính sách… Và cũng là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nếu công trình kém chất lượng, đất đai còn vướng mắc, chính sách chưa đi vào cuộc sống.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (áo khoác) khảo sát điểm khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Về đánh giá cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu phải công tâm, minh bạch, kiên quyết không để sự nể nang, tác động cá nhân chi phối việc xem xét trách nhiệm.

Trong chặng “nước rút” của năm 2026 với áp lực nặng nề về tiến độ và nguồn lực, tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh phải được chuyển hóa thành hành động đồng bộ ở từng cấp, từng ngành. Yêu cầu xuyên suốt đặt ra cho mỗi người đứng đầu lúc này là “nói đi đôi với làm, cam kết gắn liền với sản phẩm thực tế và tuyệt đối không né tránh trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (nón đen) cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan đã có chuyến khảo sát dọc bờ biển Mũi Né

Bởi thực tế, chỉ khi từng đầu việc được quy trách nhiệm đến cùng, nguồn lực phát huy đúng mục tiêu và lợi ích của Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, hiệu quả điều hành mới thực sự được khẳng định. Đó cũng chính là bệ phóng vững chắc để Lâm Đồng quyết tâm thực hiện được mục tiêu đề ra.