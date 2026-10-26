Lâm Đồng tăng cường đấu tranh với hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

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UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Động thái này được triển khai thực hiện theo Công văn số 7863/BYT-QLD ngày 19/10/2026 của Bộ Y tế, đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác đấu tranh, xử lý vi phạm đạt hiệu quả thực chất.

Theo phân công, Sở Công Thương, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định những tuyến, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Việc kiểm tra cũng tập trung vào các tài khoản thương mại điện tử, hộ kinh doanh có nguy cơ kinh doanh hàng hóa vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các đợt cao điểm xử lý.

Các hành vi được chú trọng gồm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra việc bán thuốc kê đơn không đúng quy định tại các cơ sở bán lẻ thuốc và trên nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu kiểm soát tình trạng giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý; quảng cáo sai sự thật, gian dối về công dụng, thành phần và chất lượng sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

Việc kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm y tế cũng thuộc diện kiểm tra. Các hành vi sao chép, sử dụng trái phép phần mềm, dữ liệu, tài liệu và nội dung số có bản quyền tại cơ sở y tế, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong lĩnh vực này được yêu cầu chú trọng phát hiện, xử lý.

Đối với thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm soát các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế giữa các cơ quan quản lý. Đây là giải pháp nhằm nâng cao khả năng phát hiện, xác minh và xử lý hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mã định danh, tem điện tử và mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần minh bạch thông tin hàng hóa và hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung tuyên truyền cần được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và tại cơ sở, hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở y tế và người dân.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phải kịp thời cảnh báo các sản phẩm y tế không được phép lưu hành, các cơ sở y tế có vi phạm hoặc không được phép hoạt động để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, cung cấp thông tin và xử lý hành vi vi phạm.

Người tiêu dùng được vận động không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi có vấn đề về sức khỏe, người dân cần đến khám, mua và sử dụng sản phẩm y tế tại các cơ sở hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của bản thân.

Để nâng cao hiệu quả thực thi, Sở Y tế được giao phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Thuế tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Hải quan khu vực XIII, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu và các lực lượng chức năng liên quan trong trao đổi, xác minh thông tin, chia sẻ dữ liệu về đối tượng, phương thức và thủ đoạn vi phạm.

Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan đến nhiều địa phương, các đơn vị phải chủ động thông báo, phối hợp điều tra và xử lý đồng bộ. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng sự thiếu liên kết giữa các địa bàn để tẩu tán hàng hóa, thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc cần hướng dẫn chuyên môn phải được báo cáo kịp thời, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, quá trình xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Việc xử lý phải được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ và môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực y tế./.