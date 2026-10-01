Lâm Đồng tăng cường công tác phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm về bảo hiểm

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết và thống nhất triển khai quy chế phối hợp đến các đơn vị trực thuộc; đồng thời, phân cấp cho Viện KSND khu vực và BHXH cơ sở chủ động ký kết kế hoạch phối hợp hằng năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo đó, 2 đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp rà soát, đánh giá, đôn đốc xử lý các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia hoặc lợi ích công.

BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Viện KSND tỉnh thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, 2 cơ quan sẽ trao đổi, đánh giá, phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ và thống nhất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia bảo hiểm và lợi ích công

2 bên tăng cường tổ chức nghiên cứu, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức các cuộc họp chuyên đề để đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia bảo hiểm và lợi ích công.