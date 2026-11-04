Lâm Đồng tăng cường công tác khuyến học gắn với chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chương trình nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời, gắn phong trào học tập với chăm sóc sức khỏe học đường và sức khỏe cộng đồng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Giai đoạn 2026 - 2031, các đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời; phát triển các mô hình học tập, kỹ năng số và khuyến học xanh; tăng cường truyền thông về dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, vận động các nguồn lực, trao học bổng, hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2026 - 2031

Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị kỳ vọng góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.