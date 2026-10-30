Lâm Đồng tăng cường các hoạt động vì người cao tuổi gắn với chăm sóc sức khỏe toàn diện

Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại Tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Trọng tâm của kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền về quyền chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sàng lọc miễn phí các bệnh không lây nhiễm. Đặc biệt, tỉnh chú trọng nhóm đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, vùng sâu vùng xa thông qua chương trình khám chữa bệnh tại nhà và chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

Cập nhật thông tin khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại Tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm viên - Đà Lạt

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban ngành, địa phương huy động nguồn lực triển khai hiệu quả. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với các hoạt động văn hóa, thể thao, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tôn vinh, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp tri thức và uy tín cho cộng đồng.