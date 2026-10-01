Lâm Đồng tăng cường các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Các địa phương khẩn trương triển khai Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đăng ký và tổ chức các chương trình hưởng ứng Festival Hoa; ưu tiên những hoạt động tạo điểm nhấn, thu hút người dân và du khách, tập trung vào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, triển lãm, hoạt động cộng đồng, chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến đường hoa, không gian hoa, công trình hoa.

UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” gắn với phong trào xây dựng môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh; xây dựng các tuyến đường hoa, không gian hoa, tiểu công viên và các điểm nhấn cảnh quan phù hợp với đặc trưng từng địa bàn.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt chung tay dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa phải công khai, tự nguyện, đúng quy định, ưu tiên các công trình có khả năng duy trì lâu dài, tránh dàn trải, hình thức, lãng phí.

Các địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai và phải báo cáo cụ thể kết quả, trong đó, có số lượng tuyến đường hoa, không gian hoa, công trình hoa, lượng hoa, cây xanh được trồng và mức độ tham gia của cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xử lý những địa phương, đơn vị triển khai chậm hoặc chưa tạo chuyển biến rõ nét. Qua đó, các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa được triển khai đồng bộ, liên tục, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng và tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.