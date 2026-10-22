Lâm Đồng tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và hành lang an toàn giao thông

Hộ kinh doanh ở xã Lương Sơn dời bảng hiệu, cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu triển khai nghiêm các quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự công cộng và hành lang an toàn giao thông, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái quy định, lập bến “cóc”, xe “dù”. Lực lượng công an cấp xã chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm, xác định những điểm phức tạp để kiểm tra, xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa, không để hình thành điểm nóng kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tỉnh khuyến khích ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu camera giám sát và thông tin phản ánh của người dân để nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý trật tự xây dựng, hạ tầng giao thông; rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn để đề xuất giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát các tuyến đường, khu vực công cộng, chợ, trường học, bệnh viện, khu dân cư và điểm du lịch thường xuyên phát sinh vi phạm; xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm.